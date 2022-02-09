Губернатор Новосибирской области Травников заболел коронавирусом

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Глава Новосибирской области Андрей Травников получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Об этом он сообщил 9 февраля на своей странице в Facebook.

Диагноз COVID-19 у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова подтвердился. Утром 9 февраля он получил положительный результат ПЦР-теста, о чём сообщил на своей странице в Facebook.

«Добрый день, друзья! Сегодня пришёл результат моего теста на COVID-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удалённо», — написал глава региона в публикации.

Также Травников добавил, что чувствует себя нормально. Температуры, которая была накануне, уже нет. Болезнь протекает легко благодаря вакцинации, считает губернатор.

Напомним, 8 февраля Травников ушёл на самоизоляцию в связи с подозрением на ковид. Из-за этого прямой эфир, в рамках которого он планировал ответить на вопросы жителей, не состоялся. Будет ли губернатор проводить его до выздоровления, пока неизвестно. Дату объявят позднее.

Однако точно можно сказать, что в этом году глава Новосибирской области не будет участвовать в «Лыжне России». Гонка состоится уже 12 февраля, посетить её губернатор с диагнозом COVID-19 не сможет.