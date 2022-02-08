Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ушёл на самоизоляцию

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский губернатор Андрей Травников отменил запланированные на 8 февраля мероприятия из-за ухудшения самочувствия и ушёл на самоизоляцию.

Во вторник, 8 февраля, глава Новосибирской области Андрей Травников ушёл на самоизоляцию в связи с ухудшением самочувствия. У него поднялась температура. Об этом сообщил руководитель информационной полиции Сергей Нешумов.

«У губернатора поднялась температура, и он находится дома на самоизоляции. Диагноз пока не поставлен», – сообщил Нешумов.

Кроме того, губернатор Андрей Травников планировал провести прямой эфир на телеканале ОТС. Однако его пришлось перенести, дату и время новой онлайн-трансляции сообщат позднее. На нём глава региона ответит на вопросы жителей Новосибирской области.

Отметим, что губернатор Андрей Травников ранее делал прививку от коронавируса вакциной «Вектора» – «ЭпиВакКороной». Он рассказывал, что планировал вакцинироваться препаратом, который был разработан в Новосибирской области. В личных социальных сетях он добавил, что чувствует себя хорошо.

Позднее, в декабре 2021 года, глава региона также ревакцинировался, но уже «Спутником V».

Напомним, что ранее мэр Анатолий Локоть переболел коронавирусом после вакцинации. Главу города госпитализировали в инфекционный госпиталь. В городской администрации рассказывали, что мэр переносит COVID-19 в лёгкой форме. Кроме того, эксперты объясняли, почему он мог заразиться, несмотря на прививку.