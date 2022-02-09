Григорий Лепс с температурой 38,2 провёл концерт в Новосибирске

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Известный российский артист Григорий Лепс выступил в Новосибирске, несмотря на болезнь.

В прошлую субботу, 5 февраля, в Новосибирске прошёл концерт известного российского певца Григория Лепса. В социальных сетях артист признался, что ещё на прошлом выступлении у него была температура 38,2, но он не стал отменять концерт в Сибири. Поклонники творчества певца такой поступок оценили, а вот вирусологи звезду раскритиковали.

По словам зрителей, на концерте в Новосибирске всё проходило по правилам: пускали людей только по QR-кодам, проверяли температуру. На выступлении они заметили, что сам певец выглядит нездоровым. Однако фанаты рассказали, что Григорий Лепс всё равно выложился на все 100 %.

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В социальных сетях артиста поклонники рассказывают, что Григорий Лепс выглядел больным, у него явно было что-то с голосом и связками. Однако они желают певцу скорейшего выздоровления и пишут, что он справился, несмотря на болезнь.

При этом врачи и вирусологи считают, что певец повёл себя безответственно. Согласно всем рекомендациям, которые выпускают соответствующие ведомства, Григорий Лепс должен был отменить концерт. По словам экспертов, во время пандемии коронавируса нет большой разницы, если человек болеет простудой или ОРВИ.

Напомним, ранее в Новосибирске ушёл на самоизоляцию губернатор Андрей Травников. У главы региона также поднялась температура, и он отменил все планы на день, в том числе прямую трансляцию на телеканале.