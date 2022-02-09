Каждому по 40 000 рублей на карту «Мир» в 2022 году – власти уточнили условия получения выплаты

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Выплату в размере 40 тысяч рублей смогут получить россияне в 2022 году. Деньги будут зачислены на карту «Мир».

Каждый россиянин в 2022 году сможет оформить выплату до 40 000 рублей за туристические поездки по стране. Документ об условиях кешбэка для путешественников сейчас находится на финальной стадии согласования в правительстве. Об этом пишет издание PRIMPRESS.

Как уточняется в публикации, возврат денежных средств будет возможен на банковские карты национальной платёжной системы «Мир».

Новый этап программы туристического кешбэка стартовал в России в январе 2022 года. Возврат денег доступен в случае бронирования тура на специальном сайте. Условия предусматривают возврат 20 тысяч рублей. Однако велика вероятность, что объём кешбэка будет увеличен.

По данным PRIMPRESS, за путешествия по Дальнему Востоку размер выплаты туристам может быть увеличен вдвое, то есть до 40 тысяч рублей. Сейчас документ проходит обсуждение в Правительстве РФ, хотя сама идея о повышенном кешбэке ранее нашла поддержку на самом высшем уровне руководства.

Накануне министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что вопрос о повышенном кешбэке сейчас решается совместно с Ростуризмом.

Правила «дальневосточного кешбека», вероятнее всего, будут такими же, как и у традиционной программы. То есть путёвка должна быть куплена и оплачена с банковской карты «Мир». Впоследствии деньги вернутся на тот же счёт.

«В данном случае максимальной суммой возврата станут 40 тысяч рублей. Получить их смогут жители всех без исключения регионов России», – пишет издание.

Напомним, ранее стало известно, что единовременную выплату в размере 10 000 рублей получат часть российских пенсионеров весной 2022 года. Деньги будут зачислены вместе с текущей пенсией.