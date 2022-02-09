Крепкий орешек: только один из десяти губернаторов Сибири не переболел коронавирусом

Фото: сайт правительства Новосибирской области, Instagram-аккаунты sergey_zhvachkin, travnikov.andrey, sergey_tsivilev, konovalov_khakasia19, khorokhordin.official, burkov.aleksandr.leonidovich, kobzevnasvyazi, gubernator_tomenko, uss_av, sholban_karaool,

9 февраля глава Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что заразился коронавирусом. При этом многие его коллеги переболели уже давно, некоторые даже неоднократно. Сиб.фм решил проверить, остался ли среди сибирских губернаторов кто-то, кто до сих пор не сталкивался с инфекцией.

Утром 9 февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что заразился коронавирусом.

«Добрый день, друзья! Сегодня пришёл результат моего теста на COVID-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удалённо», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее Травников ковидом не болел, хотя многие его коллеги с инфекцией уже сталкивались, причём некоторые даже неоднократно.

Например, глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол в 2020 году перенёс инфекцию дважды. Впервые COVID-19 у него подтвердился в конце мая, во второй раз — в конце августа.

Не обошла инфекция стороной и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, а также главу Хакасии Валентина Коновалова.

Также переболели глава Республики Алтай Олег Хорохордин, глава Красноярского края Александр Усс, губернаторы Омской и Иркутской областей Александр Бурков и Игорь Кобзев и глава Алтайского края Виктор Томенко.

Крепким орешком оказался томский губернатор Сергей Жвачкин — на сегодняшний день он единственный из глав 10 сибирских субъектов не столкнулся с инфекцией.

Напомним, что в основном главы регионов переносили коронавирус в лёгкой форме и продолжали работать. Многие, допуская ковид, заранее уходили на самоизоляцию, как это сделал 8 февраля Травников.