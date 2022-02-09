Масленица, Великий пост и Пасха: полный православный календарь на 2022 году

Фото: pixabay.com, Сиб.фм
Впереди православных россиян ждёт 3 важных даты. Первой будет Масленица, которая начнётся 28 февраля и продлится до 6 марта. Далее, начиная с 7 марта и до 23 апреля, верующие будут соблюдать Великий пост. А уже 24 апреля люди начнут праздновать Пасху, на которую неизменными угощениями остаются куличи и крашеные яйца.
Масленица ( 28 февраля – 6 марта)
Каждый год даты празднования Масленицы и Великого поста меняются, так как они привязаны к празднику Пасхи. В 2022 году торжество Масленицы начнется 28 февраля и продлится до 6 марта. Эта неделя называется Сырной седмицей и считается подготовкой к Великому посту. Последний день Масленицы – Прощеное воскресенье.
Традиционно, в этот период люди пекут блинчики, ходят друг к другу в гости. А в завершении сжигают чучело зимы.
Кроме того, во время торжества важно веселить и готовить блюда, которые во время 40-дневного поста будут под запретом.
Главная традиция Масленицы — выпекание блинов. Согласно преданиям, блин является символом Солнца, он даже внешне напоминает его своей формой и цветом. Считается, что каждая хозяйка должна испечь как можно больше блинов, чтобы в наступившем году было много солнечных дней.
Каждый день Масленичной недели наполнен глубоким смыслом, и у каждого из них есть свое название и обычаи, которые принято соблюдать:
Великий пост ( 7 марта – 23 апреля)
Великий пост у православных христиан в 2022 году начнётся 7 марта и продлится до 23 апреля. Католики же будут поститься со 2 марта по 16 апреля.
Великий пост установлен в память о том, что Иисус Христос 40 дней постился в пустыне, поэтому продолжительность поста так или иначе связана с этим числом. Так, в соответствии с православной традицией Великий пост длится 48 дней, а подготовка к нему начинается за четыре недели — «седмицы». Каждая из подготовительных седмиц имеет свое значение и посвящена одному из библейских эпизодов, но главная задача христианина в это время — подготовиться к покаянию.
В православии Великий пост делится на четыре части:
Пасха (24 апреля)
Самый счастливый и радостный праздник – Пасха – христиане всегда празднуют в воскресенье. В 2022 году он выпал на 24 апреля. Главное суть этого праздника заключается в спасении всех людей от вечной гибели. Иисус Христос воскрес на третий день после распятия на кресте. Своими страданиями и смертью Бог победил смерть и открыл людям дверь в вечную жизнь.
Отмечать Пасху начинают с полуночи. Верующие идут в церковь на пасхальное богослужение и несут с собой корзинки с куличами и яйцами для освящения.
У православных главным символом Пасхи является красное яйцо. Верующие обмениваются традиционным приветствием «Христос воскресе» – «Воистину воскресе» и поцелуями. В эти дни строго запрещается ругаться, также на Пасху не стоит посещать кладбище, для этого предназначена Радоница.
Ранее, Сиб.фм писал о том, какого числа начинается Великая блинная неделя и как правильно отмечать верующим. Вселенская родительская суббота – 2022: какого числа в феврале по церковному календарю, как правильно поминать усопших, а также Минтруд дал разъяснения, как отдыхаем на День защитника Отечества 23 февраля.
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