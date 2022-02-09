Масленица, Великий пост и Пасха: полный православный календарь на 2022 году

Фото: pixabay.com, Сиб.фм

Впереди православных россиян ждёт 3 важных даты. Первой будет Масленица, которая начнётся 28 февраля и продлится до 6 марта. Далее, начиная с 7 марта и до 23 апреля, верующие будут соблюдать Великий пост. А уже 24 апреля люди начнут праздновать Пасху, на которую неизменными угощениями остаются куличи и крашеные яйца.

Масленица ( 28 февраля – 6 марта)

Каждый год даты празднования Масленицы и Великого поста меняются, так как они привязаны к празднику Пасхи. В 2022 году торжество Масленицы начнется 28 февраля и продлится до 6 марта. Эта неделя называется Сырной седмицей и считается подготовкой к Великому посту. Последний день Масленицы – Прощеное воскресенье.

Традиционно, в этот период люди пекут блинчики, ходят друг к другу в гости. А в завершении сжигают чучело зимы.

Кроме того, во время торжества важно веселить и готовить блюда, которые во время 40-дневного поста будут под запретом.

Главная традиция Масленицы — выпекание блинов. Согласно преданиям, блин является символом Солнца, он даже внешне напоминает его своей формой и цветом. Считается, что каждая хозяйка должна испечь как можно больше блинов, чтобы в наступившем году было много солнечных дней.

Каждый день Масленичной недели наполнен глубоким смыслом, и у каждого из них есть свое название и обычаи, которые принято соблюдать:

Понедельник (28 февраля) — Встреча Масленицы

Вторник (1 марта) — Заигрыш

Среда (2 марта) — Лакомка

Четверг (3 марта) — Разгуляй

Пятница (4 марта) — Тещины вечера

Суббота (5 марта) — Золовкины посиделки

Воскресенье (6 марта) — Прощеное воскресенье

Великий пост ( 7 марта – 23 апреля)

Великий пост у православных христиан в 2022 году начнётся 7 марта и продлится до 23 апреля. Католики же будут поститься со 2 марта по 16 апреля.

Великий пост установлен в память о том, что Иисус Христос 40 дней постился в пустыне, поэтому продолжительность поста так или иначе связана с этим числом. Так, в соответствии с православной традицией Великий пост длится 48 дней, а подготовка к нему начинается за четыре недели — «седмицы». Каждая из подготовительных седмиц имеет свое значение и посвящена одному из библейских эпизодов, но главная задача христианина в это время — подготовиться к покаянию.

В православии Великий пост делится на четыре части:

Первая часть — Святая четыредесятница. Это первые пять седмиц и пять дней поста. В 2022 году Святая четыредесятница начнется 7 марта;

Суббота шестой седмицы называется Лазаревой субботой и выделяется как отдельный этап поста. В 2022 году она придется на 16 апреля. В этот день верующие вспоминают одно из чудес Иисуса Христа — воскрешение им праведного Лазаря. В этот день помимо горячей пищи и вина, которые разрешено употреблять и в другие «постные» субботы, можно есть и икру;

Третья часть Великого поста — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Оно следует сразу за Лазаревой субботой и является последним воскресеньем перед праздником Светлой Пасхи. В 2022 году Вербное воскресенье будет 17 апреля;

Последняя часть Великого поста называется Страстная седмица, в ней на самом деле только шесть дней, а на седьмой, в воскресенье, верующие уже празднуют Пасху.

Пасха (24 апреля)

Самый счастливый и радостный праздник – Пасха – христиане всегда празднуют в воскресенье. В 2022 году он выпал на 24 апреля. Главное суть этого праздника заключается в спасении всех людей от вечной гибели. Иисус Христос воскрес на третий день после распятия на кресте. Своими страданиями и смертью Бог победил смерть и открыл людям дверь в вечную жизнь.

Отмечать Пасху начинают с полуночи. Верующие идут в церковь на пасхальное богослужение и несут с собой корзинки с куличами и яйцами для освящения.

У православных главным символом Пасхи является красное яйцо. Верующие обмениваются традиционным приветствием «Христос воскресе» – «Воистину воскресе» и поцелуями. В эти дни строго запрещается ругаться, также на Пасху не стоит посещать кладбище, для этого предназначена Радоница.

Ранее, Сиб.фм писал о том, какого числа начинается Великая блинная неделя и как правильно отмечать верующим. Вселенская родительская суббота – 2022: какого числа в феврале по церковному календарю, как правильно поминать усопших, а также Минтруд дал разъяснения, как отдыхаем на День защитника Отечества 23 февраля.