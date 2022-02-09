Многодетная мать родила ребёнка в тепловом коллекторе

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм (тематическое)
Беременная россиянка вместе с любовником сначала жили в хостеле, а когда закончились деньги – «переехали» в коллектор. Именно здесь женщина решила родить ребёнка.
В Нижегородской области раскрыли шокирующие подробности о женщине, которая родила ребёнка в тепловом коллекторе. СМИ пишут о том, что она стала многодетной матерью, состоит на учёте в полиции и подозревается в употреблении наркотиков. Об этом сообщает портал «Открытый Нижний» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
Известно, что младенец появился на свет в ночь на 9 февраля. Женщина взяла с собой 2-летнего ребёнка, спустилась в коллектор и решила родить там. Отец малыша тем временам ждал на улице и лишь во время родов вызвал спасателей. Теперь мать и новорождённый находятся в перинатальном центре, их состояние стабильное.
В полиции сообщили, что 37-летняя роженица и отец ранее проживали в хостеле – недавно они поругались с родственниками и решили съехать. Однако вскоре у них закончились деньги и временно они переехали в коллектор, где до родов успели прожить двое-трое суток.
Также женщина с конца января находится на профилактическом учёте, её привлекали к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей. У матери есть ещё двое детей – мальчики 2 и 13 лет. Старший живёт с биологическим отцом, судьба младшего неизвестна.
Соседи женщины рассказали СМИ, что она ушли из дома к любовнику, который также ранее был судим и находится под административным надзором. Именно от него нижегородка и родила в коллекторе. По словам знакомых, вместе с ним женщина употребляла наркотики.
В отношении многодетной матери могут возбудить уголовное дело по ст. 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Напомним, ранее в Новосибирской области на обочине дороги оставили новорождённого ребёнка. Девочку нашли подростки, которые оказались поблизости. История стала настолько популярной, что ей посвятили новый выпуск шоу Малахова.
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