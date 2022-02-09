Новосибирский боксёр Алоян проведёт прощальный бой 21 февраля в Москве

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Новосибирский боксёр Михаил Алоян проведёт свой заключительный бой 21 февраля в Москве.

Федерация бокса России анонсировала заключительный бой новосибирского боксёра Михаила Алояна. Профессиональную карьеру спортсмен закончит боем с венесуэльцем Давидом Баррето 21 февраля в Москве. Об этом сообщили на официальном сайте организации.

33-летний боксёр из Новосибирска может похвастаться успешной карьерой в своей сфере. Михаил Алоян стал бронзовым призёром Олимпийских игр – 2012, дважды выигрывал чемпионат мира и был третьим на чемпионате мира – 2009.

В январе 2022 года тренер боксёра Эдуард Кравцов объявил о завершении профессиональной карьеры Михаила Алояна. В интервью РИА Новости он объяснил, что спортсмену в этом году исполняется 34 года и «пришло время» для прощального боя.

21 февраля состоится заключительный бой Михаила Алояна за титул чемпиона WBA Gold. Его противником станет 28-летний Давид Баррето. В мире профессионального спорта венесуэльца знают как бойца, который каждый свой поединок завершает досрочной победой. Он потерпел первое и пока единственное поражение в июне 2019 года в бою в Мексике.

Напомним, что летом 2021 года боксёр Михаил Алоян провёл бой с нокаутером из Танзании Мчаньёй Йохана. Судьи единогласно приняли решение о победе новосибирского спортсмена, несмотря на то, что бой прошёл без нокаута.