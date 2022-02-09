Новосибирский инфекционист Поздняков заявил о резком росте положительных ПЦР-тестов в волну «омикрона»

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Количество положительных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 с появлением «омикрона» выросло более чем на 25 %, заявил инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Пятая волна коронавируса накрыла Новосибирскую область достаточно бурно, как и весь мир, сообщил инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

По его словам, в середине января в лабораториях проводили в день от 1,3 до 1,5 тыс. ПЦР-исследований, после 20 числа их количество начало лавинообразно нарастать. В результате 2 февраля было проведено почти 5 000 тестов.

«Самое неприятное, что процент положительных результатов вырос. Причём так, что мы схватились за головы», — отметил инфекционист.

Поздняков пояснил, что прежде коронавирус подтверждался у 20-25 % пациентов, но 2 февраля положительными оказались результаты тестов 56 % клиентов. С тех пор ситуация не меняется, тенденций к снижению в «Инвитро» пока не видят.

Напомним, ранее инфекционист говорил, что для привитых от коронавируса «омикрон» стал обычной ОРВИ. В среду Поздняков вновь отметил, что штамм даёт преимущественно амбулаторных пациентов.