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общество

Новосибирский вирусолог Нетёсов отметил снижение эффективности вакцин от COVID-19 в борьбе с «омикроном»

Фото Новосибирский вирусолог Нетёсов отметил снижение эффективности вакцин от COVID-19 в борьбе с «омикроном»
Фото Новосибирский вирусолог Нетёсов отметил снижение эффективности вакцин от COVID-19 в борьбе с «омикроном»

Фото Густаво Зырянова

Существующие вакцины от коронавируса защищают от «омикрона» хуже, чем от других штаммов. Для борьбы с этим вариантом нужен специальный препарат, считает член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов.

Сегодня миру требуется новая вакцина от коронавируса, способная бороться с «омикрон»-штаммом, уверен доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов.

«Омикрон» кардинально отличается от предыдущих вариантов SARS-CoV-2. Таких изменений, которые в нём произошли, не ожидал никто, отметил вирусолог.

Очевидно, что вакцины, которые были эффективны против уханьского варианта вируса, защищают от «омикрона» в 2-3 раза хуже. Поэтому некоторые учёные уже трудятся над новыми. Например, Pfizer и центр Гамалеи уже разработали такие препараты, пояснил Нетёсов.

«Нужно готовиться к худшему в отношении «омикрона». Я бы предложил готовиться к тому, что этот вариант будет эволюционировать, поэтому вакцина от него нам нужна», — резюмировал профессор.

Напомним, ранее Нетёсов говорил о том, что «омикрон» особенно коварен, поскольку имеет возможности для эволюции. В будущем он может приобрести ещё большую устойчивость к вакцинам, и это ещё один аргумент в пользу создания нового препарата, считает эксперт.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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