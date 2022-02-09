Новосибирцы пожаловались на давку в метро после изменения графика движения поездов

Сиб.фм

Жители Новосибирска пожаловались на давку в метро после изменения графика движения поездов.

В Новосибирске из-за роста заболеваемости коронавирусом изменился график работы метро. Новосибирцы в беседе с Сиб.фм отметили, что после изменения графика движения поездов вагоны метро оказались забиты под завязку.

Многие новосибирцы обратили внимание на давку в метро. Вечером во вторник людей в новосибирской подземке было намного больше, чем обычно. Именно с 8 февраля новосибирский метрополитен перешел на вариантный график работы в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Новый график движения предполагает увеличение дополнительного времени ожидания поездов.

Общественный транспорт является одним из самых опасных источников распространения COVID, поэтому идея снизить количество людей в нем была бы хорошей мерой. Однако получилось ровно наоборот, возмутились новосибирцы. Вместо недопущения дальнейшего распространения COVID-19 вагоны оказались забиты под завязку.

«Народу намного больше, чем обычно. Социальная дистанция? Не слышали!» – поделился впечатлениями от поездки в метро вечером 8 февраля житель Новосибирска.

Некоторые новосибирцы не соблюдали масочный режим. Несмотря на угрозу штрафов, у многих пассажиров маска находилась на подбородке.

Ранее Сиб.фм писал, что изменения в графике движения поездов в метро Новосибирска установлены на месяц.