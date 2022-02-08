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В Новосибирске из-за роста заболеваемости COVID-19 изменился график работы метро

Фото В Новосибирске из-за роста заболеваемости COVID-19 изменился график работы метро
Фото В Новосибирске из-за роста заболеваемости COVID-19 изменился график работы метро

Фото Густаво Зырянова

С 8 февраля Новосибирский метрополитен перешёл на вариантный график движения поездов в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом.

Новосибирский метрополитен перешёл на вариантный график движения из-за роста заражений COVID-19 и снижения пассажиропотока. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе подземки.

Новый график движения предполагает сохранение максимального количества поездов утром и вечером, в часы "пик". При этом время ожидания поездов будет увеличено до одной минут.

"Дополнительное время ожидания составляет около одной минуты, при этом наполняемость вагонов в связи с уменьшением числа пассажиров по сравнению с прежним расписанием не увеличилась", — прокомментировали в метрополитене.

В пресс-службе подзмеки уточнили, что пока решение об изменении графика работы принято на срок до одного месяца.

Там уточнили, что аналогичные решения приняты и в метрополитене Санкт-Петербурга.

В течении последней недели в Новосибирске ежедневно коронавирусом заболевают более 2000 человек.

Снижение трафика ранее отметили новосибирские водители. Так, в пятницу, 4 февраля, Новосибирск удивил автомобилистов отсутствием пробок в последний рабочий день. По состоянию на 9 утра ситуация с заторами на дорогах оценивалась всего в 5 баллов. Сами новосибирцы рассказывали, что замечают пустые улицы уже не первый день.

Напомним, по итогам 2021 года Новосибирским метрополитеном воспользовались 75 273,1 миллиона человек, в 2020-м — 58 117,2 миллиона. Таким образом, объём перевозок в прошлом году увеличился почти на треть — на 29,5 %.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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