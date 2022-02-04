«Город как будто вымер»: водителей в Новосибирске удивило отсутствие пробок утром в пятницу

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм (тематические), кадр 2ГИС

В Новосибирске водители удивились непривычным отсутствием пробок в пятницу, последний рабочий день недели.

В пятницу, 4 февраля, Новосибирск удивил водителей отсутствием пробок в последний рабочий день. По состоянию на 9 утра ситуация с заторами на дорогах оценивается всего в 5 баллов, а улицы показаны зелёным и жёлтым цветами. Сами новосибирцы рассказывают, что замечают пустые улицы уже не первый день.

Как рассказала Сиб.фм жительница Новосибирска Марина, после работы она обычно тратит много времени на то, чтобы добраться до дома. Однако в последние дни женщина удивляется пустым улицам.

«Я вчера ехала по улице Колонды в семь вечера, там пробка всего минимум на километр до светофора, но в этот раз не было никого. Я просто ехала одна! На светофор. Ещё подумала, что часы в машине сломались и сверила их с телефоном, но всё правильно было», – рассказывает женщина.

Другая сибирячка Наталья рассказывает, что подобная ситуация наблюдается не только на дорогах – сам город как будто опустел.

«Город как будто вымер, дороги пустые. Я сегодня от дома до работы доехала за 25 минут и даже сына на тренировку завезла. Обычно это занимает минут 40, час. Такая ситуация с понедельника, особенно в метро – там вообще пусто, стоячих мест почти нет, все сидя едут», – отмечает Наталья.

По словам водителя Сергея, обычно утро пятницы в Новосибирске – это час пик.

«Действительно, непривычно пусто на дорогах, достаточно посмотреть на шкалу пробок в навигаторе – у меня показывает 2-3 балла, и это в час пик. Обычно в это время где-то 6-7 баллов. Да и добираюсь сегодня заметно быстрее везде, маршруты в среднем сократились на 10-15 минут», – поделился Сергей.

Напомним, что в Новосибирской области продолжается всеобщий школьный карантин. Кроме того, региональное правительство опубликовало перечень новых антиковидных ограничений, в которых рекомендовало перевести порядка 30 % сотрудников на удалёнку.