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«Город как будто вымер»: водителей в Новосибирске удивило отсутствие пробок утром в пятницу

Фото «Город как будто вымер»: водителей в Новосибирске удивило отсутствие пробок утром в пятницу
Фото «Город как будто вымер»: водителей в Новосибирске удивило отсутствие пробок утром в пятницу

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм (тематические), кадр 2ГИС

В Новосибирске водители удивились непривычным отсутствием пробок в пятницу, последний рабочий день недели.

В пятницу, 4 февраля, Новосибирск удивил водителей отсутствием пробок в последний рабочий день. По состоянию на 9 утра ситуация с заторами на дорогах оценивается всего в 5 баллов, а улицы показаны зелёным и жёлтым цветами. Сами новосибирцы рассказывают, что замечают пустые улицы уже не первый день.

Фото «Город как будто вымер»: водителей в Новосибирске удивило отсутствие пробок утром в пятницу 2

Как рассказала Сиб.фм жительница Новосибирска Марина, после работы она обычно тратит много времени на то, чтобы добраться до дома. Однако в последние дни женщина удивляется пустым улицам.

«Я вчера ехала по улице Колонды в семь вечера, там пробка всего минимум на километр до светофора, но в этот раз не было никого. Я просто ехала одна! На светофор. Ещё подумала, что часы в машине сломались и сверила их с телефоном, но всё правильно было», – рассказывает женщина.

Фото «Город как будто вымер»: водителей в Новосибирске удивило отсутствие пробок утром в пятницу 3

Другая сибирячка Наталья рассказывает, что подобная ситуация наблюдается не только на дорогах – сам город как будто опустел.

«Город как будто вымер, дороги пустые. Я сегодня от дома до работы доехала за 25 минут и даже сына на тренировку завезла. Обычно это занимает минут 40, час. Такая ситуация с понедельника, особенно в метро – там вообще пусто, стоячих мест почти нет, все сидя едут», – отмечает Наталья.

По словам водителя Сергея, обычно утро пятницы в Новосибирске – это час пик.

«Действительно, непривычно пусто на дорогах, достаточно посмотреть на шкалу пробок в навигаторе – у меня показывает 2-3 балла, и это в час пик. Обычно в это время где-то 6-7 баллов. Да и добираюсь сегодня заметно быстрее везде, маршруты в среднем сократились на 10-15 минут», – поделился Сергей.

Напомним, что в Новосибирской области продолжается всеобщий школьный карантин. Кроме того, региональное правительство опубликовало перечень новых антиковидных ограничений, в которых рекомендовало перевести порядка 30 % сотрудников на удалёнку.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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