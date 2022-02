Орангутан Бату из Новосибирска стал героем публикации британского The Times

Фото Густаво Зырянова

Одно из самых известных мировых СМИ — британская газета The Times — написало о голосовании за талисман новогодней столицы, которое было прервано в Новосибирске 6 февраля.

Нашумевшее голосование за талисман Новосибирска — новогодней столицы России осветили даже зарубежные СМИ, в том числе британская газета The Times.

На сайте издания появилась публикация под названием Kremlin ‘tries to rig’ contest for mascot at Siberian zoo («Кремль пытается сфальсифицировать конкурс на талисман в сибирском зоопарке»), в которой говорится, что опрос для горожан превратился в инструмент политической борьбы.

Написали о голосовании и в ещё одном британском СМИ — таблоиде Mirror (материал доступен по ссылке). Там также пришли к выводу, что голосование перешло в политическую плоскость и перестало быть честным.

Напомним, что выбрать талисман Новосибирска на 2022 год предложили в зоопарке имени Ростислава Шило, поскольку город стал новогодней столицей.

В мэрии инициативу поддержали и организовали онлайн-голосование для жителей. Новосибирцам было предложено выбрать одного из пяти обитателей зоопарка, который стал бы символом города до 2023 года. Претендовали на это звание орангутан Бату, манул Айша, амурский тигр Макс, белая медведица Шилка и снежный барс Саян.

Подведение итогов опроса было запланировано на 7 февраля, но за день до его завершения зоопарк попросил остановить голосование и обнулить результаты.