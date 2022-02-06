В голосовании за талисман Новосибирска побеждает орангутан Бату

Скриншот с муниципального портала Новосибирска, фото Новосибирского зоопарка

В голосовании за талисман новогодней столицы, которое завершается 7 февраля, лидирует орангутан Бату.

С 13 января в Новосибирске проходит голосование за талисман новогодней столицы — этот статус город будет нести до 2023 года. Выбор талисмана завершается уже завтра, 7 февраля, и между претендентами который день идёт серьёзная борьба.

Лидирование Бату выглядит достаточно уверенным: в голосовании на муниципальном портале орангутан набрал почти 40% голосов. Следует отметить, что ещё утром процент поддержки Бату приближался к 50, но за несколько часов этот результат снизился сначала до 45%, а потом опустился ниже 40.

Ещё 4 февраля главным соперником Бату была белая медведица Шилка — их разделяла буквально одна сотая процента. На 6 февраля генеральным оппонентом орангутана стал снежный барс Саян.

Бату поддержали не только множество новосибирцев, но и жители со всей страны. К общественной кампании присоединились и медийные персоны: например, отдавать голоса за орангутана призвал блогер Илья Варламов. «Бату — кандидат от народа», — написал он.

На 6 февраля свои голоса отдали почти 95 тысяч человек. С начала февраля выбор талисмана для Новосибирска вышел далеко за его пределы и привлёк внимание людей с самых разных уголков России.

Ранее фотограф Алиса Аив, которая запустила в соцсетях кампанию по поддержке Бату, поделилась с Сиб.фм, чем её покорил орангутан из Новосибирского зоопарка, а основатель креативной студии и дизайнер объяснила, каким образом он впишется в визуальную концепцию новогодней столицы.