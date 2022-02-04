Ноздря в ноздрю: орангутан Бату бьётся с медведицей Шилкой за право стать символом Новосибирска

Фото с сайта novo-sibirsk.ru

Орангутана Бату и медведицу Шилку разделяют 0,01 % в голосовании за право стать символом Новосибирска как новогодней столицы России.

В Новосибирске продолжается напряжённое голосование за символ города как новогодней столицы России в 2022 году. За право на первое место бьются орангутан Бату и медведица Шилка, ситуация меняется каждую минуту, претендентов разделяет разрыв в 0,01 %.

Напомним, что в голосовании приняли участие пять самых популярных животных Новосибирского зоопарка имени Шило. До 7 февраля сибиряки могут отдать свой голос за белую медведицу Шилку, амурского тигра Макса, снежного барса Саяна, манула Айшу и орангутана Бату.

В голосовании приняли участие уже более 27 тысяч человек. Неочевидным лидером с самого начала стал орангутан Бату – сейчас у него 30,87 % голосов. Следом за ним буквально впритык идёт медведица Шилка – у неё 30,86 %.

Заметно отстаёт от лидеров манул Айша, который стал фаворитом мэра Анатолия Локтя. Он набрал 21,44 % голосов. На «Часе с мэром» глава города сказал, что ему больше всего нравится манул, который «выглядит прилично» и является представителем нашей территории.

Ситуация продолжает меняться каждую минуту, и явного победителя больше нет. Спешите проголосовать за понравившееся животное. Результаты будут подведены 7 февраля в 23:55.

Напомним, ранее дизайнер Анна Голубь объяснила Сиб.фм, что орангутан Бату сильно отличается от классических образов и с ним будет сложно создать органичную концепцию. Однако при правильном подходе дизайнеры смогут создать что-то действительно новое и креативное.