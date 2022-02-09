«Продолжаем бороться»: жена обвинённого в убийстве блогера Гомзякова прокомментировала освобождение мужа в Новосибирске

Фото со страницы Анатолия Гомзякова в социальной сети «ВКонтакте»

Супруга тревел-блогера Анатолия Гомзякова Соня Резчикова заявила, что вместе с мужем продолжает «бороться за справедливость».

В Новосибирске суд изменил меру пресечения блогеру Анатолию Гомзякову, которого следователи обвиняют в убийстве человека.

По версии следствия, 2 апреля 2020 года Гомзяков пришёл в гости к своему знакомому по соцсети Instagram Алексею Хребтову. Мужчины выпили алкоголь в квартире на 24-м этаже в микрорайоне Ясный Берег, после чего между ними возник конфликт. В результате, полагают правоохранители, Гомзяков нанёс оппоненту несколько ударов по голове неустановленным предметом, а после выкинул его с балкона. От полученных травм Хребтов скончался.

Гомзяков свою вину в преступлении не признал. Он заявил, что после выпитого быстро уснул, а проснувшись и не обнаружив хозяина квартиры, ушёл домой. 10 июня 2020 года блогера задержали, ему предъявили обвинение в убийстве и на время расследования заключили под стражу в следственный изолятор.

На прошлой неделе истёк срок возможного нахождения Гомзякова под стражей. Суд постановил отправить блогера под домашний арест.

«Толя действительно на домашнем аресте, мы рядом, любим друг друга и продолжаем бороться за справедливость, я верю, что мы со всем справимся. От остальных комментариев пока считаю нужным воздержаться», – прокомментировала ситуацию супруга Гомзякова Соня Резчикова.

В настоящее время уголовное дело уже передано в Ленинский районный суд. Первое заседание назначено на 24 февраля.

Напомним, ранее следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве супруги главврача Искитимской городской больницы.