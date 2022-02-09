Расписание Олимпийских игр – 2022 в Пекине – программа выступлений сноубордисток 9 и 10 февраля

Фото с сайта olympic.ru
В Пекине продолжаются XXIV зимние Олимпийские игры, публикуем расписание трансляций по всем видам спорта.
В Пекине идёт уже шестой день зимних Олимпийских игр – 2022. 9 и 10 февраля за медали поборются российские сноубордистки, горнолыжницы, шорт-трекисты и саночники. Публикуем полное расписание выступлений на ближайшие дни.
4:30. Сноуборд. Женщины, хафпайп. Квалификация. «Матч! Игра»
5:15. Горнолыжный спорт. Женщины, слалом. 1-я попытка. «Матч! Арена»
6:00. Сноуборд. Женщины, сноуборд-кросс. Квалификация. «Матч! Страна»
6:00. Фристайл. Мужчины, биг-эйр. Финал 1
6:22. Фристайл. Мужчины, биг-эйр. Финал 2
6:45. Фристайл. Мужчины, биг-эйр. Финал 3
7:30. Сноуборд. Мужчины, хафпайп. Квалификация
8:45. Горнолыжный спорт. Женщины, слалом. 2-я попытка
9:30. Сноуборд. Женщины, сноуборд-кросс. 1/8 финала
10:07. Сноуборд. Женщины, сноуборд-кросс. 1/4 финала
10:28. Сноуборд. Женщины, сноуборд-кросс. 1/2 финала
10:45. Сноуборд. Женщины, сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
10:50. Сноуборд. Женщины, сноуборд-кросс. Большой финал
11:40. Хоккей. Мужчины, группа B. Россия – Швейцария
14:00. Лыжное двоеборье. HS-109 + Гонка 10 км
14:00. Шорт-трек. Мужчины, 1500 м. 1/4 финала
14:44. Шорт-трек. Женщины, 1000 м. Квалификация
15:05. Кёрлинг. Мужчины, 1-й тур. США – Россия
15:20. Санный спорт. Мужчины, двухместные сани. 1-я попытка
15:29. Шорт-трек. Мужчины, 1500 м. 1/2 финала
15:45. Шорт-трек. Женщины, эстафета 3000 м. 1/2 финала
16:13. Шорт-трек. Мужчины, 1500 м. Финал
16:35. Санный спорт. Мужчины, двухместные сани. 2-я попытка
04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд № 1. Великобритания — Швейцария
04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд № 1. Дания — Китай
04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд № 1. Швеция — Япония
04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд № 1. Россия — США
04:30. Скелетон. Мужчины, одиночки. Первый заезд
04:30. Сноуборд. Женщины, хафпайп. Финал, первая попытка
04:30. Фигурное катание. Мужчины, одиночное катание. Произвольная программа
04:57. Сноуборд. Женщины, хафпайп. Финал, вторая попытка
05:24. Сноуборд. Женщины, хафпайп. Финал, третья попытка
05:30. Горнолыжный спорт. Мужчины, комбинация: скоростной спуск. Квалификация
06:00. Скелетон. Мужчины, одиночки. Второй заезд
06:15. Сноуборд. Мужчины, кросс. Квалификация
07:10. Хоккей. Мужчины, групповой этап. Швеция — Латвия
09:00. Сноуборд. Мужчины, кросс. 1/8 финала
09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд № 2. США — Швеция
09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд № 2. Норвегия — Канада
09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд № 2. Китай — Россия
09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд № 2. Великобритания — Италия
09:15. Горнолыжный спорт. Мужчины, комбинация: слалом. Финал
09:37. Сноуборд. Мужчины, кросс. ¼ финала
09:58. Сноуборд. Мужчины, кросс. ¼ финала
10:00. Лыжные гонки. Женщины, 10 км: классический стиль. Финал
10:15. Сноуборд. Мужчины, кросс. Малый финал
10:20. Сноуборд. Мужчины, кросс. Финал
11:40. Хоккей. Мужчины, групповой этап. Финляндия — Словакия
14:00. Фристайл. Смешанные команды. Воздушная акробатика. Квалификация
14:50. Фристайл. Смешанные команды. Воздушная акробатика. Финал
15:00. Конькобежный спорт. Женщины, 500 м. Финал
15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд № 2. Канада — Южная Корея
15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд № 2. Швеция — Великобритания
15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд № 2. США — Дания
15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд № 2. Китай — Швейцария
16:10. Хоккей. Мужчины, групповой этап. США — Китай
16:10. Хоккей. Мужчины, групповой этап. Канада — Германия
16:30. Санный спорт. Командная эстафета. Финал
Отметим, что в медальном зачёте Россия неожиданно опустилась на седьмое место, лидирует по-прежнему Швеция, которая завоевала шесть медалей, четыре из которых – золотые. У национальной сборной в копилке уже десять медалей, однако лишь две из них золотые.
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