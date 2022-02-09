Расписание Олимпийских игр – 2022 в Пекине – программа выступлений сноубордисток 9 и 10 февраля

Фото с сайта olympic.ru

В Пекине продолжаются XXIV зимние Олимпийские игры, публикуем расписание трансляций по всем видам спорта.

В Пекине идёт уже шестой день зимних Олимпийских игр – 2022. 9 и 10 февраля за медали поборются российские сноубордистки, горнолыжницы, шорт-трекисты и саночники. Публикуем полное расписание выступлений на ближайшие дни.

Расписание на 9 февраля (по мск)

4:30. Сноуборд. Женщины, хафпайп. Квалификация. «Матч! Игра»

5:15. Горнолыжный спорт. Женщины, слалом. 1-я попытка. «Матч! Арена»

6:00. Сноуборд. Женщины, сноуборд-кросс. Квалификация. «Матч! Страна»

6:00. Фристайл. Мужчины, биг-эйр. Финал 1

6:22. Фристайл. Мужчины, биг-эйр. Финал 2

6:45. Фристайл. Мужчины, биг-эйр. Финал 3

7:30. Сноуборд. Мужчины, хафпайп. Квалификация

8:45. Горнолыжный спорт. Женщины, слалом. 2-я попытка

9:30. Сноуборд. Женщины, сноуборд-кросс. 1/8 финала

10:07. Сноуборд. Женщины, сноуборд-кросс. 1/4 финала

10:28. Сноуборд. Женщины, сноуборд-кросс. 1/2 финала

10:45. Сноуборд. Женщины, сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)

10:50. Сноуборд. Женщины, сноуборд-кросс. Большой финал

11:40. Хоккей. Мужчины, группа B. Россия – Швейцария

14:00. Лыжное двоеборье. HS-109 + Гонка 10 км

14:00. Шорт-трек. Мужчины, 1500 м. 1/4 финала

14:44. Шорт-трек. Женщины, 1000 м. Квалификация

15:05. Кёрлинг. Мужчины, 1-й тур. США – Россия

15:20. Санный спорт. Мужчины, двухместные сани. 1-я попытка

15:29. Шорт-трек. Мужчины, 1500 м. 1/2 финала

15:45. Шорт-трек. Женщины, эстафета 3000 м. 1/2 финала

16:13. Шорт-трек. Мужчины, 1500 м. Финал

16:35. Санный спорт. Мужчины, двухместные сани. 2-я попытка

Расписание на 10 февраля (по мск)

04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд № 1. Великобритания — Швейцария

04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд № 1. Дания — Китай

04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд № 1. Швеция — Япония

04:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд № 1. Россия — США

04:30. Скелетон. Мужчины, одиночки. Первый заезд

04:30. Сноуборд. Женщины, хафпайп. Финал, первая попытка

04:30. Фигурное катание. Мужчины, одиночное катание. Произвольная программа

04:57. Сноуборд. Женщины, хафпайп. Финал, вторая попытка

05:24. Сноуборд. Женщины, хафпайп. Финал, третья попытка

05:30. Горнолыжный спорт. Мужчины, комбинация: скоростной спуск. Квалификация

06:00. Скелетон. Мужчины, одиночки. Второй заезд

06:15. Сноуборд. Мужчины, кросс. Квалификация

07:10. Хоккей. Мужчины, групповой этап. Швеция — Латвия

09:00. Сноуборд. Мужчины, кросс. 1/8 финала

09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд № 2. США — Швеция

09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд № 2. Норвегия — Канада

09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд № 2. Китай — Россия

09:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд № 2. Великобритания — Италия

09:15. Горнолыжный спорт. Мужчины, комбинация: слалом. Финал

09:37. Сноуборд. Мужчины, кросс. ¼ финала

09:58. Сноуборд. Мужчины, кросс. ¼ финала

10:00. Лыжные гонки. Женщины, 10 км: классический стиль. Финал

10:15. Сноуборд. Мужчины, кросс. Малый финал

10:20. Сноуборд. Мужчины, кросс. Финал

11:40. Хоккей. Мужчины, групповой этап. Финляндия — Словакия

14:00. Фристайл. Смешанные команды. Воздушная акробатика. Квалификация

14:50. Фристайл. Смешанные команды. Воздушная акробатика. Финал

15:00. Конькобежный спорт. Женщины, 500 м. Финал

15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд № 2. Канада — Южная Корея

15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд № 2. Швеция — Великобритания

15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд № 2. США — Дания

15:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд № 2. Китай — Швейцария

16:10. Хоккей. Мужчины, групповой этап. США — Китай

16:10. Хоккей. Мужчины, групповой этап. Канада — Германия

16:30. Санный спорт. Командная эстафета. Финал

Отметим, что в медальном зачёте Россия неожиданно опустилась на седьмое место, лидирует по-прежнему Швеция, которая завоевала шесть медалей, четыре из которых – золотые. У национальной сборной в копилке уже десять медалей, однако лишь две из них золотые.