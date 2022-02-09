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Сколько медалей у России по итогам пяти дней Олимпиады – медальный зачёт на 9 февраля

Фото Сколько медалей у России по итогам пяти дней Олимпиады – медальный зачёт на 9 февраля
Фото Сколько медалей у России по итогам пяти дней Олимпиады – медальный зачёт на 9 февраля

Фото pixabay.com

Россия опустилась на седьмое место в медальном зачёте Олимпиады в Пекине. Национальная сборная завоевала 10 наград, но золотых из них по-прежнему всего только две.

По состоянию на утро 9 февраля Россия находится на седьмой строчке в медальном зачёте Олимпиады в Пекине. В копилке национальной сборной больше наград, чем у других команд — 10, но место в списке зависит именно от количества золотых. К сожалению, их по-прежнему всего две.

Награды высшей пробы, напомним, завоевали фигуристы в командном турнире и лыжник Александр Большунов (скиатлон 2 x 15 км, мужчины).

На первом месте в медальном зачёте продолжает держаться сборная Швеции. В её активе всего шесть медалей, четыре из которых золотые.

У Нидерландов, Китая, Германии и Норвегии, идущих следом, по три золота. Отслеживать награды стран можно в специальном разделе на сайте Олимпийского комитета России.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля, за это время российские спортсмены могут улучшить положение в медальном зачёте. Ранее Сиб.фм писал о том, какие награды они могут получить на этих соревнованиях, по мнению экспертов.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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