Сколько медалей у России по итогам пяти дней Олимпиады – медальный зачёт на 9 февраля

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Россия опустилась на седьмое место в медальном зачёте Олимпиады в Пекине. Национальная сборная завоевала 10 наград, но золотых из них по-прежнему всего только две.

По состоянию на утро 9 февраля Россия находится на седьмой строчке в медальном зачёте Олимпиады в Пекине. В копилке национальной сборной больше наград, чем у других команд — 10, но место в списке зависит именно от количества золотых. К сожалению, их по-прежнему всего две.

Награды высшей пробы, напомним, завоевали фигуристы в командном турнире и лыжник Александр Большунов (скиатлон 2 x 15 км, мужчины).

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На первом месте в медальном зачёте продолжает держаться сборная Швеции. В её активе всего шесть медалей, четыре из которых золотые.

У Нидерландов, Китая, Германии и Норвегии, идущих следом, по три золота. Отслеживать награды стран можно в специальном разделе на сайте Олимпийского комитета России.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля, за это время российские спортсмены могут улучшить положение в медальном зачёте. Ранее Сиб.фм писал о том, какие награды они могут получить на этих соревнованиях, по мнению экспертов.