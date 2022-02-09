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общество

Ролик жительницы Новосибирска о детской вакцинации набрал 5 млн просмотров в TikTok

Фото Ролик жительницы Новосибирска о детской вакцинации набрал 5 млн просмотров в TikTok
Фото Ролик жительницы Новосибирска о детской вакцинации набрал 5 млн просмотров в TikTok

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жительница Новосибирска опубликовала в TikTok ролик с рассуждениями о детской вакцинации.

Жительница Новосибирска под ником @marina_izyurova опубликовала видео о вакцинации подростков от коронавируса. За несколько дней ролик завирусился: он набрал около 5 млн просмотров и его продолжают распространять в других социальных сетях.

В минутном видео Марина И. делится историей своей знакомой, чьи дети заболели «омикроном». По словам сибирячки, вся эта семья успела переболеть коронавирусом за пандемию, включая бабушку и дедушку. Детям этот диагноз не ставили, однако женщине кажется подозрительным, что у них выявили вирус после создания подростковой вакцины.

«Но изобретают вакцину для детей, сразу стали сплошь и рядом болеть дети! Вы что делаете, что творится?» – спрашивает женщина.

Ролик набрал в интернете огромную популярность – 5 млн просмотров, около 200 тысяч лайков, почти 50 тысяч репостов и более 9 тысяч комментариев.

По словам адвокатов, в российском законодательстве предусмотрена ответственность за распространение информации в интернете, которая является заведомо ложной. Однако юристы отмечают, что в данном случае женщина лишь рассуждает о вакцинации, к тому же является гражданским лицом.

Напомним, недавно новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов заявил о начале разработки вакцины против «омикрон»-штамма.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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