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Только неработающим: ПФР принимает заявления на выплату 25 000 рублей

Фото Только неработающим: ПФР принимает заявления на выплату 25 000 рублей
Фото Только неработающим: ПФР принимает заявления на выплату 25 000 рублей

Фото Густаво Зырянова

Пенсионный фонд России начал принимать заявления на единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей. Кто из граждан может на неё рассчитывать, читайте на Сиб.фм.

В отделениях Пенсионного фонда России (ПФР) начался приём заявлений на денежную выплату в размере 25 тысяч рублей, предусмотренную для неработающих граждан.

Получить её могут россияне, у которых в семье рождается ребёнок. Уровень доходов значения не имеет, но родители должны быть неработающими.

С 1 февраля размер выплаты стал больше за счёт индексации различных мер поддержки на 8,4 %. При этом с учётом районных коэффициентов (например, в Хабаровском крае и Приморье) пособие становится ещё выше.

В зависимости от региона проживания единовременное пособие при рождении ребёнка неработающим родителям составляет 24 567,33 – 32 756,43 руб., пояснили в ПФР.

Также там отметили, что получить деньги могут и неработающие родители, воспитывающие детей до полутора лет. Для них в зависимости от региона проживания выплата будет составлять от 9 213,37 до 12 284,50 руб., уточняет PRIMPRESS.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, кто из россиян будущей весной получит единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей. В отличие от 25 тысяч рублей, о которых речь шла выше, эти деньги поступят автоматически. Заявление не потребуется.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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ПФР
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