В Новосибирске изменили работу call-центров поликлиник из-за большого количества вызовов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области из-за сложной эпидемиологической ситуации изменили работу медучреждений.

В Новосибирской области за минувшую неделю зафиксировали большое количество вызовов и обращений в поликлиники. В связи с этим в регионе ввели ряд изменений в работу медучреждений. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Елена Аксёнова во время проверки работы амбулаторно-поликлинической службы в пандемию.

Замминистра объяснила, что теперь при звонке пациента в службу «122» после 22:00 вызов будет автоматически сформирован на следующий день и человеку не нужно будет перезванивать.

Кроме того, в службе «122» и call-центре будут распределять пациентов на несколько основных групп.

Первая группа – это люди с лёгким течением коронавируса без сопутствующих заболеваний. Их запишут в кабинет дистанционного консультативного центра. Человека отнесут ко второй группе, если у него лёгкое течение болезни, нет сопутствующих заболеваний и признаков ОРВИ, но ему требуется очная консультация – его записывают на приём в поликлинику красной зоны (запись также осуществляется через регистратуру). Третий вариант – пациенты средней или тяжёлой степени тяжести коронавирусной инфекции: с одышкой, температурой, низкой сатурацией. В таком случае на дом к человеку вызовут ковидную инфекционную бригаду, которая проведёт осмотр.

Елена Аксёнова также объяснила, что нужно делать, если после вызова врач так и не приехал на дом.

«Напоминаю, что любой звонок фиксируется в системе. Служба «122» видит только факт вызова и передачи его в поликлинику. Поэтому нужно обращаться либо в поликлинику по месту жительства – не важно, где пациент прикреплён, важно, где он проживает, либо нужно позвонить в кол-центр поликлиники и уточнить, когда придёт бригада. В поликлиниках идут по следующим путям: могут пригласить на очный приём, если видят к этому показания, могут передать информацию в центр дистанционного мониторинга или сформировать бригаду», – отметила замминистра.

Напомним, что в Новосибирской области с 9 февраля официально ввели новые ограничения из-за коронавируса. В частности, в регионе расширили действие QR-кодов для посещения гостиниц.