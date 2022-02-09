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В Новосибирске обвиняемого в убийстве блогера Гомзякова выпустили из СИЗО

Фото В Новосибирске обвиняемого в убийстве блогера Гомзякова выпустили из СИЗО
Фото В Новосибирске обвиняемого в убийстве блогера Гомзякова выпустили из СИЗО

Фото предоставлено супругой Алексея Гомзякова

В Новосибирске истёк срок задержания известного блогера Гомзякова по делу об убийстве.

В Новосибирске тревел-блогер Анатолий Гомзяков отбывал наказание по делу об убийстве в СИЗО. Однако у путешественника истёк срок задержания, об этом сообщает служба «АСТ-54» со ссылкой на телеканал ОТС.

Напомним, блогера Анатолия Гомзякова заключили под стражу по делу об убийстве подписчика. Инцидент произошёл осенью 2021 года в квартире на 24-м этаже дома по улице Ясный Берег. Блогер вместе с Алексеем Хребтовым распивали спиртные напитки, когда между ними возникла ссора.

По данным силовиков, Гомзяков нанёс несколько ударов подписчику по голове плоским предметом, обладающим колюще-режущими свойствами. После этого блогер скинул потерпевшего с балкона, и мужчина скончался.

В отношении Анатолия Гомзякова было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Свою вину обвиняемый не признал. Его заключили под стражу на время расследования.

Как сообщает телеканал ОТС, у блогера на прошлой неделе истёк срок задержания в СИЗО и его перевели под домашний арест.

Отметим, что родные и близкие задержанного уверены в его невиновности. Близкая подруга Гомзякова, Анна, рассказывала Сиб.фм, что у следствия нет доказательств вины блогера.

Напомним, что накануне также прошло судебное заседание по делу кардиолога Евгения Покушалова, обвиняемого в растрате бюджетных средств. Мужчина просил смягчить приговор, однако суд оставил его без изменений.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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