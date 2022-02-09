В Новосибирске суд оставил в колонии кардиолога Евгения Покушалова

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В Новосибирске суд оставил без изменений приговор кардиологу Евгению Покушалову по делу о растрате бюджетных средств, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

Сегодня, 9 февраля, Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию об изменении наказания бывшему заместителю директора клиники Мешалкина Евгению Покушалову. Приговор в виде 2,5 лет лишения свободы и штраф в размере 400 тысяч рублей остались без изменений. Однако в срок тюремного заключения зачли время, проведённое в СИЗО.

Напомним, что уголовное дело в отношении Евгения Покушалова было возбуждено в начале 2019 года, тогда кардиолога заключили сначала под стражу, а после перевели под домашний арест. В прошлом году Центральный районный суд начал рассматривать данное дело, обвиняемый полностью признал свою вину.

По данным суда, с 2015 по 2019 год Покушалов вместе с другими фигурантами и руководителями компаний создал для семи подконтрольных фирм условия для победы на аукционах, которые проводил центр Мешалкина по госконтрактам на закупку медицинских товаров на общую сумму более 7,8 миллиарда рублей. 3 ноября 2021 года медика приговорили к 2,5 годам колонии за растрату в особо крупном размере, а также к штрафу в размере 400 тысяч рублей.

«Приговором Центрального районного суда города Новосибирска от 03.11.2021 Покушалов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 400 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сообщил суд.

Впоследствии Покушалова заключили под стражу, теперь он находится в СИЗО. На заседании 9 февраля кардиолог попытался смягчить приговор, однако суд оставил его без изменений.

Напомним, что в Новосибирске до суда также дошло дело в отношении экс-полицейского за нападение с «перцовкой» на заключённого.