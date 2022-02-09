Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

Под Новосибирском экс-полицейскому грозит до 10 лет за нападение с «перцовкой» на задержанного

Фото Под Новосибирском экс-полицейскому грозит до 10 лет за нападение с «перцовкой» на задержанного
Фото Под Новосибирском экс-полицейскому грозит до 10 лет за нападение с «перцовкой» на задержанного

Фото СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирской области полицейский распылил газовый баллончик в задержанного мужчину и избил его.

В Новосибирской области дошло до суда дело экс-полицейского о применении насилия в отношении задержанного. Будучи действующим полицейским, мужчина распылил баллончик в лицо задержанного, а после вне камеры избил его. Об этом сообщили в СУ СКР и ГУ МВД России по региону.

Установлено, что в конце октября 2021 года в отделении города Обь сотрудник полиции распылил перцовый баллончик в 33-летнего мужчину, который находился в комнате для задержанных в административном порядке. После этого правоохранитель уже вне камеры избил потерпевшего.

«Фигурант по делу за пределами камеры умышленно нанёс не оказывающему никакого сопротивления потерпевшему удары кулаком в область груди», – сообщили в СУ СКР по региону.

В полиции сообщили, что после инцидента мужчину уволили из органов внутренних дел. В отношении экс-дежурного полиции было возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств»). Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определённые должности на срок до 3 лет.

Известно, что свою вину обвиняемый не признал. На данный момент следователи собрали достаточную доказательную базу – уголовное дело направлено в суд с утверждённым обвинительным заключением.

Напомним, ранее в Новосибирске суд вынес приговор журналисту Николаю Сальникову по делу о мошенничестве. Он получил 2 года условно, а также штраф в размере 50 тысяч рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18723
Растерзал на месте: нападение волка попало на видео
12418
Историческую вывеску зажгли на крыше ГУМа в Новосибирске
9794
Голый мужчина прокатился на капоте «Волги» по Новосибирску
7305
Новосибирец пробрался в квартиру через балкон и вынес оттуда технику на 60 тысяч рублей
6260
ЛДС с высоты птичьего полёта сняли в Новосибирске
5560
В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19
5134
В Новосибирске частную маршрутку № 5 заменят муниципальным автобусом