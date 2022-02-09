Под Новосибирском экс-полицейскому грозит до 10 лет за нападение с «перцовкой» на задержанного

Фото СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирской области полицейский распылил газовый баллончик в задержанного мужчину и избил его.

В Новосибирской области дошло до суда дело экс-полицейского о применении насилия в отношении задержанного. Будучи действующим полицейским, мужчина распылил баллончик в лицо задержанного, а после вне камеры избил его. Об этом сообщили в СУ СКР и ГУ МВД России по региону.

Установлено, что в конце октября 2021 года в отделении города Обь сотрудник полиции распылил перцовый баллончик в 33-летнего мужчину, который находился в комнате для задержанных в административном порядке. После этого правоохранитель уже вне камеры избил потерпевшего.

«Фигурант по делу за пределами камеры умышленно нанёс не оказывающему никакого сопротивления потерпевшему удары кулаком в область груди», – сообщили в СУ СКР по региону.

В полиции сообщили, что после инцидента мужчину уволили из органов внутренних дел. В отношении экс-дежурного полиции было возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств»). Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определённые должности на срок до 3 лет.

Известно, что свою вину обвиняемый не признал. На данный момент следователи собрали достаточную доказательную базу – уголовное дело направлено в суд с утверждённым обвинительным заключением.

Напомним, ранее в Новосибирске суд вынес приговор журналисту Николаю Сальникову по делу о мошенничестве. Он получил 2 года условно, а также штраф в размере 50 тысяч рублей.