Врач Чупин рассказал о риске ампутации после COVID-19

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После перенесённого коронавируса у пациентов в организме могут образоваться тромбозы, которые в некоторых случаях приводят к ампутации.

После коронавируса у некоторых пациентов в крови образуются тромбозы, что может привести к развитию ухудшения кровоснабжения. К сожалению, у переболевших COVID-19 такие последствия встречаются довольно часто. Как пишет Online47 со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил завотделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава РФ Андрей Чупин.

«Сам по себе ковид даёт серьёзные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свёртывания крови, поэтому тромбоз у перенёсших эту инфекцию встречается, к сожалению, очень часто», – объяснил медик.

Специалист рассказал, что после коронавируса в организме человека страдают, как правило, артерии верхних и нижних конечностей. В результате на фоне тромбоза у пациента может развиться тяжёлая ишемия.

Подобный риск существует у многих пациентов. По словам Чупина, некоторые могут перенести пик заболевания в лёгкой форме, однако столкнуться с осложнениями позднее. Тромбозы развиваются, если пациенты остаются без прикрытия дезагрегантной или антикоагулянтной терапии.

Напомним, ранее врач-вакцинолог рассказала о том, что некоторые пациенты рискуют снова заболеть «омикроном» через 45 дней после выздоровления. Оказалось, что новый штамм коронавируса способен быстрее повторно заражать человека.