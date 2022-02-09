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общество

Жителя Новосибирской области арестовали на 10 суток за долг по алиментам

Фото Жителя Новосибирской области арестовали на 10 суток за долг по алиментам
Фото Жителя Новосибирской области арестовали на 10 суток за долг по алиментам

Фото Сиб.фм

38-летний житель Искитимского района отправлен под арест на 10 суток за неуплату алиментов на содержание дочери. По данным пресс-службы УФССП по Новосибирской области, отец задолжал 735 тысяч рублей.

Житель Искитимского района попал под арест за долги по алиментам, сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

38-летний мужчина не только не выплачивал деньги на содержание несовершеннолетней дочери, но и скрывался от судебного пристава. Ранее за это его арестовывали на сутки, но не смогли добиться квитанций о перечислении алиментов. Уважительных причин, по которым сибиряк мог бы их не выплачивать, нет.

«Суд назначил наказание жителю Искитима в виде административного ареста на срок 10 суток», — говорится в сообщении УФССП.

Ранее Сиб.фм писал о жительнице Новосибирской области, которая также отказывалась выплачивать алименты на содержание детей. В результате женщина скопила долг в размере 200 тысяч рублей и была отправлена в колонию-поселение.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
долг
УФССП
алименты
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