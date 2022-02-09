Жителя Новосибирской области арестовали на 10 суток за долг по алиментам

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38-летний житель Искитимского района отправлен под арест на 10 суток за неуплату алиментов на содержание дочери. По данным пресс-службы УФССП по Новосибирской области, отец задолжал 735 тысяч рублей.

Житель Искитимского района попал под арест за долги по алиментам, сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

38-летний мужчина не только не выплачивал деньги на содержание несовершеннолетней дочери, но и скрывался от судебного пристава. Ранее за это его арестовывали на сутки, но не смогли добиться квитанций о перечислении алиментов. Уважительных причин, по которым сибиряк мог бы их не выплачивать, нет.

«Суд назначил наказание жителю Искитима в виде административного ареста на срок 10 суток», — говорится в сообщении УФССП.

Ранее Сиб.фм писал о жительнице Новосибирской области, которая также отказывалась выплачивать алименты на содержание детей. В результате женщина скопила долг в размере 200 тысяч рублей и была отправлена в колонию-поселение.