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общество

Деньги сразу: ПФР принимает заявления на выплату 10 000 рублей в феврале

Фото Деньги сразу: ПФР принимает заявления на выплату 10 000 рублей в феврале
Фото Деньги сразу: ПФР принимает заявления на выплату 10 000 рублей в феврале

Фото pixabay.com

В ПФР начался приём заявлений на выплату, размер которой может достигать 10 тысяч рублей. Деньги можно получить уже в день обращения.

Пенсионный фонд России (ПФР) начал принимать заявления на единовременную денежную выплату, величина которой может достигать 10 тысяч рублей и превышать эту сумму.

Речь идёт о пособии на погребение. Оно выплачивается родственникам умершего пенсионера, который на момент смерти был безработным. Стоит отметить, что получить деньги может и любой другой человек, являющийся представителем покойного. Важно, чтобы он принимал участие в организации похорон.

После индексации в 2022 году базовый размер пособия составляет 6 900 рублей, но может быть и выше, если есть районный коэффициент. Например, такая доплата существует в Приморском и Хабаровском краях, в результате пособие там увеличивается почти до 10 000 рублей. В Москве это сумма порядка 19 000 рублей.

Чтобы получить деньги, нужно обратиться в ПФР в течение 6 месяцев с момента смерти пенсионера, пишет PRIMPRESS. Пособие предоставляется в день подачи заявления: средства перечисляют на банковскую карту или выдают в почтовом отделении.

Напомним, также в ПФР начали приём заявлений на единовременную выплату в размере 25 000 рублей.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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