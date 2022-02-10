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Где можно заказать корюшку по-питерски, борщ и десерты с экзотическими начинками всего за 250 рублей

Фото Где можно заказать корюшку по-питерски, борщ и десерты с экзотическими начинками всего за 250 рублей
Фото Где можно заказать корюшку по-питерски, борщ и десерты с экзотическими начинками всего за 250 рублей

Фото: «Солнечный день»

В ресторанах самообслуживания «Солнечный день» обновлено меню.

Многие жители Новосибирска давно знакомы с сетью ресторанов «Солнечный день» – когда-то её кафе-столовые назывались «Подсолнухи». Сегодня пообедать в «Солнечном дне» можно практически в любой точке города. В сети 24 филиала – 20 в Новосибирске, 2 заведения в Санкт-Петербурге и одно в Искитиме. Самый молодой «Солнечный день» расположился в Омске, открытие которого произошло в разгар введения QR-кодов, тем не менее омичи уже полюбили его и часто пишут восторженные отзывы. В 2015 году сеть стала лидером городского конкурса «Лучшая организация общественного питания» в номинации «Столовые». Высокая оценка экспертов и признание горожан стали стимулом для дальнейшего развития.

Фото Где можно заказать корюшку по-питерски, борщ и десерты с экзотическими начинками всего за 250 рублей 2

Рестораны самообслуживания «Солнечный день» предлагают своим гостям широкий выбор блюд. Здесь каждый найдёт для себя то, что он любит, будь вы приверженец правильного питания или поклонник выпечки. В ассортименте представлен большой выбор салатов, супов, основных блюд, гарниров и десертов. Большим преимуществом является то, что цены в ресторанах «Солнечный день» очень доступные – полноценно пообедать можно всего за 200-250 рублей.

  • Фото Где можно заказать корюшку по-питерски, борщ и десерты с экзотическими начинками всего за 250 рублей 3
  • Фото Где можно заказать корюшку по-питерски, борщ и десерты с экзотическими начинками всего за 250 рублей 4
  • Фото Где можно заказать корюшку по-питерски, борщ и десерты с экзотическими начинками всего за 250 рублей 5

С 9 февраля в ресторанах будет представлено обновлённое меню. Теперь «Солнечный день» порадует гостей вкусным завтраком с панкейками и кленовым сиропом, горячими тостами с ветчиной и сыром, блинчиками с новыми разнообразными начинками. В меню салатов появились салат из свёклы с сыром фета, с оливками и кус-кусом, а также салат «Баклажани» – здесь название говорит само за себя. Порадуют гостей и новинки в ассортименте основных блюд – появились корюшка по-питерски, люля-кебаб с бараниной, грудка с ветчиной, сыром и яйцом, фирменный гуляш с кориандром и халапеньо, котлета из форели с нори. В качестве гарнира можно будет попробовать лобио из чечевицы, булгур по-турецки, шампиньоны гриль, брокколи в соусе черри и подпечённые баклажаны. Для тех, кто любит сладкое, «Солнечный день» приготовил интересные и нестандартные десерты. Теперь можно будет полакомиться десертом манго-маракуйя, тортом «Пеле», десертом фисташка-малина, брауни, вупи-паем, ванильным маффином с цукатами. И это только часть замечательных новинок от «Солнечного дня».

Фото Где можно заказать корюшку по-питерски, борщ и десерты с экзотическими начинками всего за 250 рублей 6

В сети действуют постоянные акции. Полноценно позавтракать можно всего за 99 рублей – в комплексный завтрак входит каша, бутерброд с сыром или ветчиной, блинчик и горячий ягодный напиток. Самая популярная акция среди гостей – комплексный обед за 149 рублей. Это предложение особенно удобно для тех, кто работает недалеко от заведения. На обед всегда подаётся салат, суп, основное блюдо, гарнир и чай. Состав комплексных обедов тоже обновился. В «Солнечном дне» также есть акция «Счастливые часы» – с 10-11 утра можно порадовать себя поздним завтраком со скидкой 25 %, а за час до закрытия действует скидка 50 % на все блюда собственного производства.

Фото Где можно заказать корюшку по-питерски, борщ и десерты с экзотическими начинками всего за 250 рублей 7

Несмотря на то что «Солнечный день» является бюджетной ресторанной сетью, интерьер ресторанов отличается современным дизайном. Самые молодые заведения спроектированы в стиле лофт. Кирпичные стены сочетаются с необычными люстрами, а мебель является ярким акцентом в интерьере. Столики с узорами, мягкие кресла и голубые стулья поднимают настроение.

Фото Где можно заказать корюшку по-питерски, борщ и десерты с экзотическими начинками всего за 250 рублей 8

Во время пандемии очень актуальна доставка блюд домой или в офис. «Солнечный день» предоставляет такую услугу. Это очень удобно – вкусные блюда по-домашнему с доставкой прямо к вам домой. Сумма минимального заказа – 500 рублей, доставка стоит 99 рублей. При заказе от 700 рублей доставка бесплатная. Например, можно договориться с коллегами и заказать несколько обедов на работу или сделать заказ домой для всей семьи, чтобы при этом доставка была бесплатной. Заказать доставку и ознакомиться с меню можно на сайте солнечнаядоставка.рф

Фото Где можно заказать корюшку по-питерски, борщ и десерты с экзотическими начинками всего за 250 рублей 9

Важно отметить, что руководство ресторана следит за высоким качеством блюд и сервиса. Поэтому он активен в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм», и там всегда рады отзывам и предложениям от гостей. В формате stories каждое утро публикуется меню комплексных завтраков и обедов.

Фото Где можно заказать корюшку по-питерски, борщ и десерты с экзотическими начинками всего за 250 рублей 10

Рестораны самообслуживания «Солнечный день» можно найти по адресам:

Холодильная, 31; Дуси Ковальчук, 260; Вокзальная магистраль, 16; Красный проспект, 13; Красный проспект, 17; Красный проспект, 50; Красный проспект, 66; Никитина, 20; Никитина, 99; Восход, 3; Большевистская, 22; Красина, 62; проспект Димитрова, 7; Ленинградская, 100; Немировича-Данченко, 165; Богдана-Хмельницкого, 52; Первомайская, 168; Фабричная, 8; Писарева, 1; ТРЦ «Континент», Троллейная 130А; Искитим, Комсомольская, 40.

Сайт для заказа доставки: солнечнаядоставка.рф

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Тел. 399-00-33

 

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Автор:
Мария Белоногова
журналист

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