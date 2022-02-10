Где можно заказать корюшку по-питерски, борщ и десерты с экзотическими начинками всего за 250 рублей

Фото: «Солнечный день»

В ресторанах самообслуживания «Солнечный день» обновлено меню.

Многие жители Новосибирска давно знакомы с сетью ресторанов «Солнечный день» – когда-то её кафе-столовые назывались «Подсолнухи». Сегодня пообедать в «Солнечном дне» можно практически в любой точке города. В сети 24 филиала – 20 в Новосибирске, 2 заведения в Санкт-Петербурге и одно в Искитиме. Самый молодой «Солнечный день» расположился в Омске, открытие которого произошло в разгар введения QR-кодов, тем не менее омичи уже полюбили его и часто пишут восторженные отзывы. В 2015 году сеть стала лидером городского конкурса «Лучшая организация общественного питания» в номинации «Столовые». Высокая оценка экспертов и признание горожан стали стимулом для дальнейшего развития.

Рестораны самообслуживания «Солнечный день» предлагают своим гостям широкий выбор блюд. Здесь каждый найдёт для себя то, что он любит, будь вы приверженец правильного питания или поклонник выпечки. В ассортименте представлен большой выбор салатов, супов, основных блюд, гарниров и десертов. Большим преимуществом является то, что цены в ресторанах «Солнечный день» очень доступные – полноценно пообедать можно всего за 200-250 рублей.







С 9 февраля в ресторанах будет представлено обновлённое меню. Теперь «Солнечный день» порадует гостей вкусным завтраком с панкейками и кленовым сиропом, горячими тостами с ветчиной и сыром, блинчиками с новыми разнообразными начинками. В меню салатов появились салат из свёклы с сыром фета, с оливками и кус-кусом, а также салат «Баклажани» – здесь название говорит само за себя. Порадуют гостей и новинки в ассортименте основных блюд – появились корюшка по-питерски, люля-кебаб с бараниной, грудка с ветчиной, сыром и яйцом, фирменный гуляш с кориандром и халапеньо, котлета из форели с нори. В качестве гарнира можно будет попробовать лобио из чечевицы, булгур по-турецки, шампиньоны гриль, брокколи в соусе черри и подпечённые баклажаны. Для тех, кто любит сладкое, «Солнечный день» приготовил интересные и нестандартные десерты. Теперь можно будет полакомиться десертом манго-маракуйя, тортом «Пеле», десертом фисташка-малина, брауни, вупи-паем, ванильным маффином с цукатами. И это только часть замечательных новинок от «Солнечного дня».

В сети действуют постоянные акции. Полноценно позавтракать можно всего за 99 рублей – в комплексный завтрак входит каша, бутерброд с сыром или ветчиной, блинчик и горячий ягодный напиток. Самая популярная акция среди гостей – комплексный обед за 149 рублей. Это предложение особенно удобно для тех, кто работает недалеко от заведения. На обед всегда подаётся салат, суп, основное блюдо, гарнир и чай. Состав комплексных обедов тоже обновился. В «Солнечном дне» также есть акция «Счастливые часы» – с 10-11 утра можно порадовать себя поздним завтраком со скидкой 25 %, а за час до закрытия действует скидка 50 % на все блюда собственного производства.

Несмотря на то что «Солнечный день» является бюджетной ресторанной сетью, интерьер ресторанов отличается современным дизайном. Самые молодые заведения спроектированы в стиле лофт. Кирпичные стены сочетаются с необычными люстрами, а мебель является ярким акцентом в интерьере. Столики с узорами, мягкие кресла и голубые стулья поднимают настроение.

Во время пандемии очень актуальна доставка блюд домой или в офис. «Солнечный день» предоставляет такую услугу. Это очень удобно – вкусные блюда по-домашнему с доставкой прямо к вам домой. Сумма минимального заказа – 500 рублей, доставка стоит 99 рублей. При заказе от 700 рублей доставка бесплатная. Например, можно договориться с коллегами и заказать несколько обедов на работу или сделать заказ домой для всей семьи, чтобы при этом доставка была бесплатной. Заказать доставку и ознакомиться с меню можно на сайте солнечнаядоставка.рф

Важно отметить, что руководство ресторана следит за высоким качеством блюд и сервиса. Поэтому он активен в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм», и там всегда рады отзывам и предложениям от гостей. В формате stories каждое утро публикуется меню комплексных завтраков и обедов.

Рестораны самообслуживания «Солнечный день» можно найти по адресам:

Холодильная, 31; Дуси Ковальчук, 260; Вокзальная магистраль, 16; Красный проспект, 13; Красный проспект, 17; Красный проспект, 50; Красный проспект, 66; Никитина, 20; Никитина, 99; Восход, 3; Большевистская, 22; Красина, 62; проспект Димитрова, 7; Ленинградская, 100; Немировича-Данченко, 165; Богдана-Хмельницкого, 52; Первомайская, 168; Фабричная, 8; Писарева, 1; ТРЦ «Континент», Троллейная 130А; Искитим, Комсомольская, 40.

Сайт для заказа доставки: солнечнаядоставка.рф

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