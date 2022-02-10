«Коктейльное платье и обувь на высоком каблуке»: в Новосибирске ищут улыбчивую хостес в бар с зарплатой 150 тысяч рублей

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В Новосибирске в популярный бар ищут хостес без опыта работы, но с интересными требованиями.

В Новосибирске ищут хостес в популярный бар в центре города с зарплатой 150 тысяч рублей. Работниц принимают без опыта, единственные требования – «улыбка на лице и в душе», а также общение с гостями. Объявление появилось на сайте по поиску работы hh.ru.

Работодатель предлагает зарплату от 70 до 150 тысяч рублей, «интересную мотивационную систему», платёжеспособных гостей и работу в заведениях класса luxe. Кроме того, в объявлении указано, что в базе молодой и дружный коллектив, а также проходят корпоративы раз в месяц.

В обязанности будущей хостес войдут встреча и рассадка гостей, координация по меню и услугам, а также создание нужной атмосферы. В заведении также нужно будет соблюдать дресс-код – девушки должны будут ходить в коктейльных платьях и в туфлях на высоком каблуке. Будущие работницы могут не переживать – форма предоставляется работодателем.

Речь идёт о заведении в центре города Sova bien – это популярный стриптиз-бар, так сказано в социальных сетях организации. Отзывы у места в основном положительные, однако в некоторых мужчины расстроены, что с девушками в баре «не о чем поговорить».

Согласно исследованию аналитиков hh.ru, на платформе размещено уже более 35 тысяч вакансий. На многих из них от соискателей опыт работы не требуется. Например, специалисты в сфере продаж, административный персонал, рабочий персонал, водители и младший медперсонал. Однако в среднем на таких вакансиях можно рассчитывать на зарплату лишь в 37,5 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске искали близнецов-дегустаторов для эксперимента. Соискателям обещали зарплату до 100 тысяч рублей за дегустацию медовухи и алкоголя.