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общество

Новосибирская прокуратура подала иск к АО «Кудряшовское» из-за вони

Фото Новосибирская прокуратура подала иск к АО «Кудряшовское» из-за вони
Фото Новосибирская прокуратура подала иск к АО «Кудряшовское» из-за вони

Фото pixabay.com

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура направила в Новосибирский районный суд иск в отношении свинокомплекса АО «Кудряшовское», сообщили в надзорном ведомстве.

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура в минувший понедельник, 7 февраля, подала в Новосибирский районный суд иск в отношении свинокомплекса АО «Кудряшовское». В надзорном ведомстве рассчитывают через суд обязать свинокомплекс использовать лучшие из доступных технологий для предотвращения и уменьшения эмиссии неприятного запаха.

Также в прокуратуре хотят добиться от предприятия разработки и регулярного пересмотра плана управления запахом, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура обратилась в суд в связи с результатами проведённой в сентябре 2021 года проверки. В ходе неё выяснилось, что АО «Кудряшовское» нарушает законодательство, поскольку не применяет на объектах первой категории негативного воздействия на окружающую среду лучшие технологии для уменьшения выбросов неприятного запаха от свиноводческих комплексов и ферм.

На предприятии говорят, что иск не получали, поэтому пока не могут дать по поводу него никаких комментариев. Также там уверяют, что используют лучшие технологии и постоянно совершенствуют техпроцессы.

«Во избежание неточностей обращаем внимание: по результатам прокурорской проверки предприятие не определялось в качестве источника неприятного запаха на территории города Новосибирска», — отметили в пресс-службе предприятия.

Напомним, ранее прокуратура Новосибирской области оштрафовала ООО «Толмачёвское» на 73 тысячи рублей за нарушения при утилизации производственных отходов и вынесла предприятию ряд предупреждений. Подробнее об этом по ссылке.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
прокуратура
Новосибирск
иск
свинокомплекс
яндекс.дзен

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