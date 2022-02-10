Новосибирский вирусолог Нетёсов заявил о тяжёлом течении COVID-19 у людей со II группой крови

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Течение коронавируса зависит от группы крови, обладатели II группы переносят инфекцию тяжелее, сообщил член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

Между группой крови и формой течения коронавируса у человека есть небольшая корреляция, рассказал доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

«Выявлено, например, что люди с первой группой крови болеют легче, а со второй — тяжелее. Но пока исследования не завершены, и такие корреляции скорее являются тенденциями, чем чёткими закономерностями», — уточнил учёный в комментарии «Гaзетe.Ru».

Чем обусловлена такая взаимосвязь, пока неизвестно. Но более очевидно, что форма течения ковида связана с особенностями функционирования системы интерферона альфа, добавил Нетёсов.

Интерфероновая защита — один из компонентов врождённого иммунитета, пояснил профессор. Это система, куда входят ферменты протеинкиназы, способные связываться с мембраной клетки (но могут и не связываться).

«Если в организме преобладает первый тип протеинкиназ (которые связываются), люди болеют намного меньше. Но это тоже не абсолютная корреляция, а скорее, опять же, тенденция, но существенно более чёткая, чем с группами крови», — отметил вирусолог.

При этом пытаться бороться с ковидом с помощью препаратов интерферона бессмысленно, подчеркнул учёный, так как при заражении организм самостоятельно начинает вырабатывать его в достаточном количестве. Длительный приём таких препаратов приведёт к опасным для здоровья побочным эффектам, подытожил профессор.

Напомним, ранее о взаимосвязи между группой крови и течением COVID-19 говорили американские врачи. Медики больницы Brigham and Women's в Бостоне проанализировали, как SARS-CoV-2 взаимодействует с эритроцитами (красными кровяными тельцами) каждой из групп крови, и поняли, что вирус предпочитает клетки крови II группы.