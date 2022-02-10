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Обскую городскую больницу перепрофилируют в ковидный госпиталь

Фото Обскую городскую больницу перепрофилируют в ковидный госпиталь
Фото Обскую городскую больницу перепрофилируют в ковидный госпиталь

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области резерв коечного фонда в пятую волну коронавируса составляет 30%.

С 14 февраля в Новосибирской области перепрофилируют в коронавирусный госпиталь ещё одно учреждение – Обскую ЦГБ. Об этом на брифинге оперштаба 11 февраля рассказала замминистра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

По словам Елены Аксёновой, сегодня в регионе фиксируют стабильное увеличение случаев заболеваемости COVID-19. Однако Минздрав сохраняет необходимый резерв коечного фонда для пациентов с коронавирусом.

«Большинство пациентов болеют в легкой форме, нуждаются только в амбулаторном сопровождении. В тоже время, фиксируем рост госпитализации, которая связана не с тяжёлыми пневмониями, а просто с ростом общего количества случаев заболеваемости. С сегодняшнего дня третья городская больница перепрофилирована под сортировочный госпиталь. К понедельнику готовим к приему больных с коронавирусной инфекцией Обскую городскую больницу. Там будет развернуто 200 коек», – отметила Аксёнова.

Также замминистра напомнила, что в регионе продолжается массовая вакцинация против коронавируса. По последним данным, первым компонентом привито более 1,5 млн человек, полный курс прошли 1,4 млн человек. Параллельно ставят прививки и подросткам от 12 до 17 лет – прошли вакцинацию уже 992 ребёнка.

Напомним, что в Новосибирской области с 9 февраля ввели новые антиковидные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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