Россия вышла на первое место на Олимпиаде по количеству медалей

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Сборная России на утро 10 февраля завоевала 11 медалей разного достоинства на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Шорт-трекист Семён Елистратов принёс сборной России 11-ю награду на Олимпийских играх в Пекине и вывел национальную команду на первое место по количеству наград. Спортсмен пришёл третьим на финиш на дистанции 1 500 метров. Для Елистратова бронза в Пекине стала третьей олимпийской наградой в карьере.

Сборная России на данный момент имеет в копилке 11 медалей разного достоинства: две золотые, три серебряные и шесть бронзовых. На втором месте за россиянами по общему количеству наград расположилась сборная Норвегии с показателем 10 медалей (4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые), на третьем – сборная Австрии (2 золотые, 4 серебряные, 4 бронзовые). 10 февраля на Играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград.

Напомним, ранее журналисты Сиб.фм собрали прогнозы аналитиков на тему, сколько медалей может завоевать российская сборная на зимних Олимпийских играх в Пекине.