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Россия вышла на первое место на Олимпиаде по количеству медалей

Фото Россия вышла на первое место на Олимпиаде по количеству медалей
Фото Россия вышла на первое место на Олимпиаде по количеству медалей

Фото olympics.com

Сборная России на утро 10 февраля завоевала 11 медалей разного достоинства на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Шорт-трекист Семён Елистратов принёс сборной России 11-ю награду на Олимпийских играх в Пекине и вывел национальную команду на первое место по количеству наград. Спортсмен пришёл третьим на финиш на дистанции 1 500 метров. Для Елистратова бронза в Пекине стала третьей олимпийской наградой в карьере.

Сборная России на данный момент имеет в копилке 11 медалей разного достоинства: две золотые, три серебряные и шесть бронзовых. На втором месте за россиянами по общему количеству наград расположилась сборная Норвегии с показателем 10 медалей (4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые), на третьем – сборная Австрии (2 золотые, 4 серебряные, 4 бронзовые). 10 февраля на Играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград.

Напомним, ранее журналисты Сиб.фм собрали прогнозы аналитиков на тему, сколько медалей может завоевать российская сборная на зимних Олимпийских играх в Пекине.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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