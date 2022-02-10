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общество

В Новосибирске пожилой мужчина выпал из окна больницы

Фото В Новосибирске пожилой мужчина выпал из окна больницы
Фото В Новосибирске пожилой мужчина выпал из окна больницы

Сиб.фм

В Новосибирске пожилой мужчина погиб после падения из окна больнице.

В Новосибирске пожилой мужчина выпал из окна больницы. Погибший оказался пациентом одного из медицинских учреждений в Железнодорожном районе, рассказала пресс-служба следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в среду, 8 февраля. В Железнодорожном районе Новосибирска из-за падения с большой высоты погиб пожилой мужчина. Следователи установили, что погибший являлся пациентом одной из больниц района – он выпал из ее окна. В больнице пожилой мужчина проходил лечение болезней сердца. Кроме того, у него было подозрение на COVID.

В СУ СК России по Новосибирской области начали проверку по факту гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает АиФ-Новосибирск.

К слову, для Новосибирска это не первый случай падения пациента из окна больницы с летальным исходом. В прошлом году из окна седьмого этажа горбольницы № 1 выпал 42-летний мужчина.

Недавно новосибирский психотерапевт рассказал, к каким последствиям для психики приводит коронавирус. По словам эксперта, нашествие дурных мыслей – одно из частых проявлений COVID-19.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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