В Новосибирске коллектор пытался ворваться в палату пациентки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирские сотрудники безопасности задержали предполагаемого коллектора, который пытался пройти в палату к больной женщине.

В Новосибирске сотрудники Агентства безопасности «Гвардия» не пустили в палату к больной женщине предполагаемого коллектора — он пытался попасть к пациентке под видом сотрудника банка.

7 февраля в «Гвардию» поступил сигнал тревожной кнопки из регистратуры больницы в центральной части Новосибирска.

Прибывшие бойцы узнали от медперсонала о мужчине, который в агрессивной форме требовал показать, в какой из палат находится одна из пациенток.

В разговоре с сотрудниками «Гвардии» он представился сотрудником службы безопасности банка, но отказался предъявить удостоверение. Он указал, что цель его посещения — желание во внесудебном порядке урегулировать с женщиной вопрос о допущенной просрочке по кредиту.

Агрессивное поведение мужчины и его аргументация своего визита дали основания считать, что к женщине пытается попасть коллектор. Так как его действия нарушали неприкосновенность частной жизни, а также мужчина отказывался надеть маску в медицинском учреждении, сотрудники «Гвардии» задержали его, а после передали полиции.

Ранее Сиб.фм сообщал о коллекторах, которые угрожали взорвать школу № 207 из-за долга в 23 тысячи рублей.