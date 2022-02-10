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Мэрия Новосибирска объявила конкурс на монтаж 210 остановок с бесплатным Wi-Fi

Фото Мэрия Новосибирска объявила конкурс на монтаж 210 остановок с бесплатным Wi-Fi
Фото Мэрия Новосибирска объявила конкурс на монтаж 210 остановок с бесплатным Wi-Fi

Фото pixabay.com

Мэрия Новосибирска объявила открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения на установку 210 остановок общественного транспорта.

В мэрии Новосибирска объявили открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения, сообщает пресс-служба городской администрации.

В соответствии с соглашением концессионер должен будет установить 210 остановок общественного транспорта двух типов: 140 навесов и 70 навесов с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса.

Также ему предстоит реконструировать помещение на проспекте Дзержинского, 79 для размещения единого пункта управления (ЕПУ).

Минимальный требуемый объём инвестиций 395 млн рублей, срок действия соглашения 15 лет. Заявки принимаются до 17:00 28 февраля. Конверты с заявками будут вскрыты на заседании конкурсной комиссии 29 марта.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что к молодёжному чемпионату мира (МЧМ) по хоккею в Новосибирске появятся 210 умных остановок. Их оборудуют доступом в интернет, тревожной кнопкой 112, освещением и системой круглосуточного наблюдения, а также зарядными устройствами для мобильных гаджетов и системой бесплатного Wi-Fi.

Остановочные навесы будут выполнены из металлического профиля. В отличие от остановочных навесов павильоны остеклят прозрачным стеклом и оборудуют боковым или задним входом.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирск
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