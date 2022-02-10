В Новосибирске осудят хозяина гаража, в котором сгорели четыре человека

Густаво Зырянов / Сиб.фм
В Новосибирске до суда дошло дело собственника гаража, при пожаре в котором сгорели четыре человека.
В Новосибирске хозяина гаража, в котором сгорели четыре человека, обвиняют в нарушении пожарной безопасности. Дело дошло до суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В Новосибирске осудят мужчину, по вине которого погибли четыре человека. Он предоставил надстройку над своим гаражом «лицам, нуждающимся в жилье и трудоустройстве». Через некоторое время импровизированное жилье сгорело, в пожаре погибли четыре человека.
По версии следствия, хозяин гаража самовольно возвел надстройку над гаражом и в нарушение требований пожарной безопасности подключил ее к частной электрической сети. С 2020 года съемщики надстройки жаловались хозяину на проблемы с электроснабжением, но он их игнорировал.
Нарушения, допущенные владельцем гаража при оборудовании электросети, привели к трагедии. В ночь на 19 января прошлого года надстройка загорелась, четверо спавших жильцов погибли, двоим удалось спастись. Новосибирцу грозит четыре года лишения свободы.
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