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В Новосибирске разработают 10 экскурсионных маршрутов к МЧМ-2023

Фото В Новосибирске разработают 10 экскурсионных маршрутов к МЧМ-2023
Фото В Новосибирске разработают 10 экскурсионных маршрутов к МЧМ-2023

Фото nso.ru

В Новосибирске подготовят более 100 культурных мероприятий для гостей МЧМ-2023.

Министерство экономического развития Новосибирской области разработает около 10 экскурсионных маршрутов для гостей на МЧМ-2023. Это и другие вопросы обсудили на заседании оперативного штаба в региональном правительстве 10 февраля.

Так, на заседании под руководством замгубернатора Сергея Нелюбова рассказали об организации экскурсионной и культурной программ, транспортного обслуживания, безопасности проведения матча и не только. Нелюбов подчеркнул, что в регионе следует распланировать все программы для гостей, несмотря на действующие антиковидные ограничения.

Например, на экскурсионных маршрутах гости смогут узнать о ключевых объектах города и региона. Вместе с тем идёт работа по разработке маршрутов для клиентских групп, однако туристы смогут и самостоятельно путешествовать по области.

Кроме того, министр культуры региона Наталья Ярославцева рассказала, что всех гостей МЧМ-2023 ждёт насыщенная культурная программа. В рамках чемпионата планируется разработать более 100 различных мероприятий.

Напомним, что в Новосибирске в рамках подготовки к МЧМ-2023 готовят реконструкцию площади Карла Маркса. Ранее власти сообщили, что гостиницу «Турист» не успевают ввести в эксплуатацию до чемпионата мира.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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