В Новосибирске у голубей начались брачные игры

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Новосибирские птицы уже готовятся к наступлению весны.

Сороки, вороны, голуби и дятлы в Новосибирске уже начали готовиться к сезону весны. Они приступили к витью гнёзд, а также стали издавать «призывные» звуки.

Как рассказал орнитолог Алексей Янковский, птицы реагируют на ясную погоду и увеличение светового дня — после этого они начинают готовиться к весне.

Сороки могут вить гнёзда и делить территорию. От дятлов можно услышать барабанную дробь. «Они так не насекомых ищут, это брачные игры. Городские голуби давно воркуют. Под карнизами, возможно, скоро появятся кладки», — уточнил значение поведения птиц орнитолог.

Ранее орнитолог объяснял Сиб.фм, как на новосибирских птиц повлияла аномально тёплая зима.