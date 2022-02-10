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В Новосибирске укрепят участок берега Обского моря за 69 миллионов рублей

Фото В Новосибирске укрепят участок берега Обского моря за 69 миллионов рублей
Фото В Новосибирске укрепят участок берега Обского моря за 69 миллионов рублей

Pixabay.com

В Новосибирске часть берега Обского моря в Советском районе укрепят за 69 миллионов рублей.

В Новосибирске объявили аукцион на восстановление и укрепление пляжа Обского водохранилища. На укрепление участка берега в 3 километра потратят 69 миллионов рублей, говорится на сайте госзакупок.

В Новосибирске «Верхнеобьрегионводхоз» объявил аукцион на поиск подрядчика, который укрепит берег Обского водохранилища. Работы будут выполнены на участке 4-7 километр правого берега в районе пляжа Академгородка.

Подрядчик возведет берегоукрепительные сооружения, которые помогут предотвратить разрушение берега и сохранить объекты рекреации. Кроме того, это позволит не дать воде повредить участок Западно-Сибирской железной дороги и трассу «Чуйский тракт», мост и линии электропередач.

На укрепление берега потребуется свыше 90 тысяч кубических метров песка. Обойдется это в 69 миллионов рублей, передает АиФ-Новосибирск.

Согласно проектной документации, подрядчик обязан будет завершить все работы по укреплению участка берега Обского моря в Советском районе Новосибирска до конца марта текущего года.

В обозримом будущем изменения затронут и приморскую набережную. В Новосибирске уже представили проект новой набережной на ОбьГЭСе.

Ранее Сиб.фм писал, что жители Новосибирска пожаловались на слив нечистот в реку Обь.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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