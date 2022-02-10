В Новосибирской области коллекторы угрожали женщине расправой за долги

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В Новосибирской области коллекторам грозит до 5 лет лишения свободы за угрозы жительнице Карасукского района.

В Новосибирской области организовали доследственную проверку в отношении коллекторов, которые угрожали насилием жительнице Карасукского района. Об этом сообщили в СУ СК России по региону. Кроме того, проверка поставлена на контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным.

По данным следствия, в 2015 году женщина заняла деньги в микрофинансовой организации, однако не успела вовремя рассчитаться с долгами. После этого потерпевшую начали преследовать коллекторы – они звонили ей и угрожали расправой.

В Следкоме сообщили, что в действиях коллектором содержатся признаки преступления по ч. 2 ст. 330 УК РФ – самоуправство с применением или угрозой применения насилия. Максимальное наказание по данной части статьи предусматривает лишение свободы сроком на 5 лет.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, дело поставлено на контроль председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Бадулину А.Н. доложить об обстоятельствах произошедшего. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщили в СК РФ.

Напомним, ранее в Новосибирской области суд арестовал мужчину, которого обвиняют в истязании 10-летнего пасынка. Дело в отношении сибиряка было возбуждено после того, как отчим обнаружил ребёнка мёртвым в ванной. На судебном заседании стало известно, что мужчина систематически избивал мальчика. По данным экспертизы, у погибшего диагностировали черепно-мозговую травму, разрыв селезёнки и тупую травму живота.