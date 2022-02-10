В Новосибирской области коронавирусом за сутки заразились ещё 4 394 человека

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На утро 10 февраля в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 857 детей.

В Новосибирской области на утро 10 февраля снова обновился рекорд по суточной заболеваемости – коронавирусом заболели ещё 4 394 человека, из них 857 детей. Общее количество заражённых составляет 128 400 случаев, из которых 4 394 – у несовершеннолетних детей.

По данным оперативного штаба, в регионе переболели и полностью выздоровели 79 949 пациентов, из них 487 – за минувшие сутки.

В области пошла на спад смертность, на утро 10 февраля оперштаб подтвердил смерть от коронавируса у девяти пациентов. Среди них четыре мужчины в возрасте 60 лет, 63 лет, 67 лет и 78 лет, а также пять женщин в возрасте 53 лет, 59 лет, 65 лет, 72 лет и 78 лет. Всего от коронавируса умерли 4 755 пациентов.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и подозрением на него госпитализированы 3 496 пациентов, в том числе 192 ребёнка. В отделениях реанимации находятся 290 человек. На аппаратах ИВЛ – 53 пациента», – сообщает оперштаб.

Напомним, что в Новосибирской области с 9 февраля ввели новые антиковидные ограничения из-за роста заболеваемости и сложной эпидемиологической ситуации. Кроме того, 11 февраля власти примут решение о продлении всеобщего школьного карантина.