В Новосибирской области реальный объём ввода жилья оказался на 230 тысяч «квадратов» меньше ожидаемого

Фото Максима Николаева

В 2021 году суммарный ввод жилья в Новосибирской области оказался на 230 тысяч квадратных метров меньше ожидаемого, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Росстат скорректировал данные по объёму ввода жилья в Новосибирской области за 2021 год. Ранее сообщалось, что за январь – ноябрь в регионе было введено 1838,3 тыс. кв. м жилплощадей. По уточнённой информации — 1 607,2 тыс. кв. м, то есть на 231 тыс. «квадратов», или 12,5 %, меньше.

При этом количество построенного населением жилья осталось на прежнем уровне (648 тыс. кв. м). Значит, коррекция произошла в области многоэтажного строительства, обратил внимание независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

«Тем не менее регион сохранил своё место в десятке субъектов по общему объёму ввода и позицию в топ-5 по многоэтажному строительству», — уточнил эксперт.

Николаев отметил, что данные по вводу в 2021 году Росстат также скорректировал по Московской, Ленинградской, Ростовской областям и Ставропольскому краю. Однако в Новосибирской области корректировка оказалась наиболее существенной.

По динамике роста регион существенно отстаёт от среднестатистических показателей по России: 3,1 % против 12,7 %, резюмировал аналитик.

Напомним, ранее Николаев представлял топ-10 застройщиков по вводу жилья в Новосибирской области в 2021 году. Первое место в нём заняла группа компаний «Расцветай».