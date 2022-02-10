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В Новосибирской области в конце недели начнётся магнитная буря

Фото В Новосибирской области в конце недели начнётся магнитная буря
Фото В Новосибирской области в конце недели начнётся магнитная буря

Фото pixabay.com

В воскресенье, 13 февраля, в Новосибирской области ожидается магнитная буря, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

В ближайшее воскресенье, 13 февраля, в Новосибирской области ожидается магнитная буря, которая продлится до понедельника.

По мощности она прогнозируется слабой, уровня G1, как видно из графика, опубликованного на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН. За день до бури магнитосфера будет спокойной.

Фото В Новосибирской области в конце недели начнётся магнитная буря 2

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал полный график магнитных бурь на февраль. В материале также можно узнать, как они влияют на состояние метеозависимых людей и что с этим делать.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирск
магнитные бури
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