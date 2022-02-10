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В Новосибирском зоопарке родился первый в России детёныш медоеда

Фото В Новосибирском зоопарке родился первый в России детёныш медоеда
Фото В Новосибирском зоопарке родился первый в России детёныш медоеда

Фото пресс-службы Новосибирского зоопарка

В зоопарке Новосибирска появилось первое потомство у семьи медоедов – хищников, которые обычно не размножаются в неволе.

В Новосибирском зоопарке имени Шило медоеды дали потомство – это первый случай в России. Родился малыш 23 ноября 2021 года, всё это время он прятался в домике с матерью и развивался. Недавно его начали выводить на прогулки, поэтому посетители уже могут полюбоваться милым зверьком. Об этом сообщает «ЧС-ИНФО» со ссылкой на зоопарк.

«Он находился в домике рядом с матерью, ел, спал, рос – всё как положено новорождённому медоеду. Мы старались не тревожить семейство. К настоящему моменту детёныш уже заметно подрос, и мама начала выводить его на прогулки», – рассказали в зоопарке.

Ветеринары уже осмотрели детёныша – им оказалась девочка весом 1,5 килограмма. Сейчас она большую часть времени проводит с матерью. При первой возможной опасности родитель тут же отнесёт медоеда в домик.

Медоеды – это малоизученный вид хищников, которые в российских зоопарках никогда ранее не размножались. Поэтому рождение медоеда в Новосибирске – это первый подобный случай в стране. В местном зоопарке этот вид животных обитает с 2020 года.

Напомним, ранее Сиб.фм собрал все известные факты о Бату – орангутане, который почти стал победителем на звание символа Новосибирска как новогодней столицы России.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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