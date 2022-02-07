«Лесной человек» Бату: чем знаменит 22-летний орангутан Новосибирского зоопарка, который едва не стал талисманом новогодней столицы

Фото Новосибирского зоопарка

Биография самого известного орангутана Новосибирска — в материале Сиб.фм.

В феврале 2022 года обитатели Новосибирского зоопарка оказались в центре внимания не только областного центра, но и всей страны — в городе проходило голосование за символ новогодней столицы, претендентами в котором и стали редкие животные. Но наибольшую известность и популярность приобрёл орангутан Бату — «самый ловкий, изобретательный и заботливый» питомец Новосибирского зоопарка, почти победивший в досрочно закрытом голосовании за талисман новогодней столицы.

Бату — представитель борнейских (также известные как калимантанские) орангутанов, которые обитают на индонезийской и малайзийской территориях острова. Он внесён в Международную Красную книгу, так как относится к одному из двух видов орангутанов, чьё существование пока сохраняется. В переводе с малайского языка «орангутан» означает «лесной человек», и у этих приматов действительно можно найти много человеческих повадок, отмечают сотрудники и посетители зоопарка.

Высокий интеллект и множество милых привычек орангутана, которые свойственны большинству людей, отметила и новосибирский фотограф Алиса Аив, которая дала начало масштабной кампании в поддержку Бату.

В этом году Бату исполнится 23: он родился 8 августа 1999 года в чешском зоопарке, а в Новосибирск прибыл в 2008 году.

Цепкий ум Бату унаследовал от матери — о ней до сих пор рассказывают много историй в родном зоопарке орангутанов. Например, именно Бату придумал, как получать от посетителей еду, находясь в верхней зарешеченной части уличного павильона: он выдёргивал из канатов верёвки и спускал их людям, которые привязывали туда угощения, и тогда орангутан сматывал эти верёвки как удочки. Но так как посторонние предметы и еда могут быть смертельно опасны для животных, «удочки» стали изымать, и теперь Бату всегда прячет свои верёвки при появлении сотрудников зоопарка.

В 2017 году у Бату появилась пара — борнейский орангутан Мишель. Её привезли из Московского зоопарка в возрасте восьми лет. Они с Бату поладили очень быстро и крайне нежно относятся друг к другу по сей день. Сейчас Мишель тоже умеет делать верёвочные «удочки», а ещё Бату научил её, что, если громко стучать по стенам каким-нибудь предметом, на шум придут киперы и угостят изюмом и орехами. Как отмечают работники зоопарка, Бату умеет меняться и торговаться.

Также сотрудники зоопарка делятся, что Бату и Мишель очень нравится надевать человеческую одежду и закутываться в пледы.

Диета, которой они придерживаются, тоже схожа с рационом здорового человека: орангутаны Новосибирского зоопарка питаются фруктами, овощами, салатом, зеленью, творогом, йогуртами, кашами, яйцами, орехами и даже курицей.

19 августа Бату отмечает ещё один праздник — Международный день орангутана. Этот день учредили, чтобы повысить осведомлённость о тяжёлом положении орангутанов и помощи в их защите. Известно, что на данный момент существует критическая угроза исчезновения этого вида в природе.

Известно, что Бату уже становился символом столицы Сибири — в 2016 году свои голоса за орангутана отдали 24 %.

Как ранее рассказывал Сиб.фм, голосование за талисман новогодней столицы, в котором лидировал Бату, остановили досрочно вечером 6 февраля. По информации Новосибирского зоопарка, мэрия приняла такое решение по их просьбе, так как «животные стали участниками фарса, который организовали люди».