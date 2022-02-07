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общество

Заммэра Новосибирска Терешкова объяснила отмену голосования за талисман новогодней столицы

Фото Заммэра Новосибирска Терешкова объяснила отмену голосования за талисман новогодней столицы
Фото Заммэра Новосибирска Терешкова объяснила отмену голосования за талисман новогодней столицы

Фото: скриншот с YouTube-канала «Мэр и я»

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объяснила, почему в городской администрации остановили голосование за талисман новогодней столицы.

В минувшее воскресенье, 6 февраля, мэрия Новосибирска остановила голосование за талисман новогодней столицы. Напомним, это был онлайн-опрос для горожан, в котором им предлагалось выбрать одного из пяти наиболее популярных обитателей местного зоопарка, чтобы он стал талисманом города до 2023 года.

По словам заместителя мэра, главы департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анны Терешковой, остановить голосование власти решили по просьбе зоопарка. Там завили, что животные стали участниками организованного людьми фарса, позитивный опрос приобрёл политическую окраску.

Как будет проводиться голосование впоследствии, пока неизвестно, пояснила Терешкова. Сейчас этот вопрос будет решаться, власти открыты для предложений горожан.

Напомним, что финал голосования был намечен на 7 февраля. По состоянию на воскресенье в нём лидировал орангутан Бату. Другими претендентами были манул Айша, амурский тигр Макс, снежный барс Саян и белая медведица Шилка. Увидеть всех животных можно в специальном ролике, подготовленном к опросу. Видео доступно по ссылке.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирский зоопарк
Новосибирск
голосование
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