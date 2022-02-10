В Новосибирскую область впервые завезли радужную форель из Узбекистана

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Первую партию радужной форели из Узбекистана импортировали в Новосибирскую область в начале февраля, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Новосибирская область в начале февраля впервые получила радужную форель из Узбекистана. Объём импортируемой партии мороженой рыбы составил 20 тонн, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Форель была доставлена автотранспортом с аттестованного узбекистанского предприятия для дальнейшей реализации. Импорт осуществлялся под контролем специалистов Россельхознадзора и с соблюдением всех требований.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области в 2021 году впервые вырастили собственного карпа. На протяжении последних пяти лет эта рыба практически в полном объёме закупалась в Кемеровской области, отметил глава отдела водных биологических ресурсов регионального Минсельхоза Сергей Данильченко.