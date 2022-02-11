Более 100 свадеб сыграли в колониях Новосибирской области в 2021 году

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В учреждениях ГУФСИН России по Новосибирской области за 2021 год было зарегистрировано более 100 браков.

В 2021 году в учреждениях ГУФСИН по Новосибирской области зарегистрировали более 100 браков. Многие из них были заключены на территориях исправительных учреждений, поскольку за их пределами могут регистрировать только браки осуждённых, отбывающих наказание в колониях-поселениях и исправительных центрах.

«В прошлом году наибольшее количество браков было зарегистрировано в исправительной колонии № 14. В исправительной колонии строгого режима для впервые отбывающих наказание мужчин было создано 25 новых семей», — уточнили в пресс-службе ГУФСИН.

По словам замначальника отдела воспитательной и социальной работы с осуждёнными майора внутренней службы Алексея Зеленского, создание семьи нередко положительно сказывается на поведении осуждённых. У них появляется больше причин не нарушать правила внутреннего распорядка и появляется стремление освободиться условно-досрочно, чтобы скорее вернуться к близким.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, сколько заявлений подали в разные отделы ЗАГС на территории Новосибирской области на «зеркальную» дату 22 февраля 2022 года.